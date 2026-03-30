Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.23
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2

Форвард «Нефтехимика» высказался о грубой игре в серии с «Авангардом»

Нападающий нижнекамцев заявил, что стычки в плей-офф идут серии на пользу.

Источник: Om1 Омск

Нападающий «Нефтехимика» Никита Артамонов прокомментировал жёсткую борьбу в серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда». После трёх матчей нижнекамская команда уступает омичам со счётом 1:2.

Артамонов не стал подробно отвечать на слова главного тренера «Авангарда» Ги Буше, который после одной из встреч заявил о грязной игре соперника. Форвард отметил, что это мнение наставника омской команды, и комментировать его он не собирается.

При этом хоккеист подчеркнул, что не считает количество стычек в серии чрезмерным. По его словам, в матчах плей-офф эмоции накалены, поэтому игроки не могут спокойно проезжать мимо друг друга. Он добавил, что такая борьба делает противостояние более интересным.

На вопрос о личных конфликтах с кем-либо из игроков «Авангарда» Артамонов ответил, что пока этого не произошло.

Следующий матч между «Авангардом» и «Нефтехимиком» состоится сегодня, 30 марта, в 22:30 по омскому времени.

Нефтехимик
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
28.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4921 зритель
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-58:51)
Никита Серебряков
Филипп Долганов
(c 59:24)
1-й период
00:11
Булат Шафигуллин
00:16
Эндрю Потуральски
04:42
Никита Артамонов
10:30
Филипп Долганов
3-й период
40:00
Майкл Маклауд
40:00
Майкл Маклауд
40:20
Дамир Шарипзянов
42:22
Лука Профака
(Никита Попугаев, Артем Сериков)
45:09
Кирилл Долженков
49:54
Командный штраф
51:15
Дмитрий Рашевский
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
55:02
Дмитрий Рашевский
(Максим Лажуа, Майкл Маклауд)
56:20
Тимур Хайруллин
59:24
Лука Профака
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит