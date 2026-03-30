«Авангард» оказался в шаге от выхода во второй раунд плей-офф КХЛ

Матч в Нижнекамске закончился со счетом 5:2 в пользу «Авангарда».

Источник: РБК Спорт

Омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в четвертом матче первого раунда серии плей-офф КХЛ.

Матч в Нижнекамске закончился со счетом 5:2.

У победителей шайбы на счету Александра Волкова (2-я и 22-я минуты), Константина Окулова (19) и Николая Прохоркина (34 и 47).

В составе проигравших отличились Герман Точилкин (28) и Андрей Белозеров (48).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Авангарда». Пятый матч пройдет в Омске 1 апреля.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции, «Нефтехимик» — на седьмом. В плей-офф команды встречаются в четвертый раз, «Авангард» был сильнее «Нефтехимика» в первом раунде в 2011 и 2016 годах, а нижнекамцы в 2010-м.

Нефтехимик
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Авангард
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 4940 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
(00:00-40:00)
Никита Серебряков
Ярослав Озолин
(40:00-46:02)
Филипп Долганов
(46:02-47:31)
Ярослав Озолин
(c 47:31)
1-й период
01:39
Александр Волков
(Дмитрий Рашевский)
07:23
Александр Дергачев
08:13
Дамир Шарипзянов
18:56
Константин Окулов
2-й период
21:35
Александр Волков
(Дмитрий Рашевский)
22:56
Дамир Шарипзянов
27:29
Герман Точилкин
(Динар Хафизуллин, Севастьян Соколов)
33:11
Николай Прохоркин
(Михаил Гуляев, Александр Волков)
37:10
Артем Сериков
39:36
Динар Хафизуллин
3-й период
44:31
Александр Дергачев
44:31
Эндрю Потуральски
45:09
Андрей Белозеров
46:02
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Майкл Маклауд)
47:31
Андрей Белозеров
(Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин)
48:16
Илья Пастухов
48:16
Джозеф Чеккони
48:16
Кирилл Долженков
55:57
Джозеф Чеккони
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
15
15
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
