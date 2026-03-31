Московское «Динамо» впервые в истории не выиграло ни одного матча в плей-офф КХЛ

Серия завершилась победой белорусского клуба со счетом 4−0. Таким образом москвичи впервые в истории не смогли выиграть ни одного матча в плей-офф КХЛ.
Бело-голубые до этого сезона четырежды выбывали на старте плей-офф, но каждый раз им удавалось взять хотя бы одну игру в серии (1−3 со «Спартаком» в сезоне-2009/2010, 2−4 с рижским «Динамо» в сезоне-2010/11, 3−4 с «Локомотивом» в сезоне-2013/2014, 2−4 с «Торпедо» в сезоне-2022/23).
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9377 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Закари Фукале
1-й период
16:32
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Вадим Мороз)
2-й период
21:38
Райан Спунер
22:38
Ксавье Уэлле
22:56
Никита Гусев
(Джордан Уил, Даниил Пыленков)
3-й период
42:38
Игорь Ожиганов
Овертайм
63:33
Иван Зинченко
63:33
Иван Зинченко
63:33
Богдан Белкин
63:33
Богдан Белкин
66:22
Магомед Шараканов
87:02
Станислав Галиев
(Виталий Пинчук, Ксавье Уэлле)
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит