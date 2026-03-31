Оглушительный провал. Причина ужасного сезона «Динамо» — в работе руководства клуба

Но Кудашов бы ничего не изменил. При нынешнем состоянии дел провалился бы и он. Не с 0−4, возможно, пару игр бы взяли, однако все закончилось бы точно так же. Проблемы клуба начались не в этом сезоне, а в предыдущем, когда бело-голубых покинул спортивный директор Алексей Сопин. И я еще раз напомню, что как раз в тот момент с клубом все стало понятно. Сопин ведь ушел, не выдержав издевательств со стороны руководителей, которые попрекали его любыми трансферами, мешали работать, да еще и платили смешную зарплату, причем не предлагая Алексею контракт. Мол, ты наемный работник, типа водителя, уволим, когда захотим. Если бы была хоть малейшая надежда на то, что в клубе что-то поменяется в лучшую сторону, то Сопин бы остался.