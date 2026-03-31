Оглушительный провал. Причина ужасного сезона «Динамо» — в работе руководства клуба

Московское «Динамо» стало единственным клубом, который завершил плей-офф с позорным результатом 0−4. Но удивляться не стоит. Руководство бело-голубых стремилось к нему и «добилось» желаемого.
После сирены фанатская трибуна «Динамо» скандировала фамилию бывшего главного тренера. Болельщиков можно понять. Отставка Алексея Кудашова была странной, необоснованной, даже менеджеры так и не смогли подобрать аргументацию. Тогда сделали совсем уж странное заявление. Типа хотели «встряхнуть команду». Да уж, встряхнули.
Но Кудашов бы ничего не изменил. При нынешнем состоянии дел провалился бы и он. Не с 0−4, возможно, пару игр бы взяли, однако все закончилось бы точно так же. Проблемы клуба начались не в этом сезоне, а в предыдущем, когда бело-голубых покинул спортивный директор Алексей Сопин. И я еще раз напомню, что как раз в тот момент с клубом все стало понятно. Сопин ведь ушел, не выдержав издевательств со стороны руководителей, которые попрекали его любыми трансферами, мешали работать, да еще и платили смешную зарплату, причем не предлагая Алексею контракт. Мол, ты наемный работник, типа водителя, уволим, когда захотим. Если бы была хоть малейшая надежда на то, что в клубе что-то поменяется в лучшую сторону, то Сопин бы остался.
Это он с Кудашовым довел коллектив до полуфинала в прошлом сезоне. И это был подвиг в тех условиях, когда тебя ругали за проигранный период, а в случае ярких побед все сваливали на слабость соперника. Так что нынешний сезон стал следствием того увольнения. Не надо было ничему удивляться. Понимающие люди все прекрасно видели.
Отставка Кудашова, выдавливание Сопина, проваленная трансферная кампания летом и ужасный период до закрытия трансферного окна — это все результаты работы нынешней системы «Динамо». И дальше будет только хуже. Они ведь уже потратили почти половину от «потолка» на следующий сезон, не сделав команду сильней на бумаге. А впереди теперь еще какие-то изменения. И я слышал о паре кандидатур на пост главного тренера. Это будет катастрофа, по сравнению с которым нынешний чемпионат покажется ярким.
Не хочу ни в чем обвинять Вячеслава Козлова. Он сработал довольно неплохо, не получая никакой помощи от менеджеров. К нему, кстати, точно такие же претензии, как и к Алексею Кудашову. Наверное, стоило бы побольше доверять молодежи. Тот же Даниил Прохоров, по мнению тренеров, имеет какие-то проблемы с игрой, но в итоге выступали те, кто вообще не мог ничем похвастаться. Козлов старался навести порядок в обороне, но он потерял двух защитников, а новых ему не дали.
Можно предъявлять претензии к игрокам. И это будет справедливо, но ни один хоккеист в нынешнем «Динамо» не смог бы показать выдающийся хоккей, прогрессировать. Обстановка там такая. Не знаешь, что будет дальше. Конечно, можно было бы обрушиться с критикой на всех форвардов, которые в первом раунде плей-офф отличились лишь дважды, причем одна шайба была заброшена в формате «5 на 3». Наверное, следовало бы покритиковать нижние звенья за то, что они не слишком помогали атаке.
Но это все частности, которые смешно анализировать, зная, что происходит наверху. Это как жаловаться на то, что у тебя заливает квартиру, не обращая внимание на дырявую трубу, из которой течет. Непонятно, чего именно хотят настоящие руководители «Динамо». Там-то в управлении тоже тяжело разобраться, но у клуба стабильное и хорошее финансирование, в этом смысле все нормально. Только иметь деньги и уметь их тратить — два разных навыка.
Нет ключевой причины провала «Динамо». Но если хотите понять, то найдите последнее интервью президента клуба Виктора Воронина, чтобы все стало ясно. Он поговорил с журналистом до плей-офф, и после этого стало понятно — счастья не будет. Новая причина увольнения Кудашова (еще, кстати, более смешная) — отсутствие поддержки нынешнего главного тренера. Такие интервью делают команду слабее.
Но самое печальное, что эти слова никого не удивили. В «Динамо» все работает именно так. Не во благо команде.