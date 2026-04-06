В хоккейном «Динамо» ждут решения Овечкина о его дальнейшей карьере

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. Вместе с бело-голубыми Овечкин стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016). Вместе с «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.