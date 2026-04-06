В хоккейном «Динамо» ждут решения Овечкина о его дальнейшей карьере

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Руководство московского хоккейного клуба «Динамо» ждет решения российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по его дальнейшей карьере, двери клуба всегда для него открыты. Об этом журналистам рассказал президент «Динамо» Виктор Воронин.
Ранее мать хоккеиста Татьяна Овечкина сообщила ТАСС, что сын вернется в Москву по окончании сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В марте 2025 года Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» допустил, что вернется в московское «Динамо» по истечении контракта с «Вашингтоном» в 2026 году.
«Динамо» его ждет, двери для него открыты. После его решения будем с акционерами принимать решение, в каком качестве он будет: игрока, президента, главного тренера. Но он наш кумир и флаг. Будет ли собираться под него состав, пока трудно сказать", — сказал Воронин.
Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/13. Вместе с бело-голубыми Овечкин стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 928 голами. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место с 1 005 голами, уступая Уэйну Гретцки (1 016). Вместе с «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.