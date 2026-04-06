Романа Ротенберга пока не ждут. Московское «Динамо» подвело итоги сезона КХЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» в апреле рассмотрит вопрос по главному тренеру команды на будущий сезон, не исключено, что Вячеслав Козлов сохранит свой пост. Член совета директоров клуба Роман Ротенберг пока не рассматривается на эту должность.
«Динамо» завершило сезон в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 30 марта поражением в овертайме от минского «Динамо» (1:2), в серии первого раунда москвичи уступили со счетом 0−4. Результат был признан провальным, учитывая, что состав команды по сравнению с прошлым сезоном больших изменений не претерпел. Год назад москвичи вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
Главным вопросом было то, останется ли в команде Козлов и нынешний тренерский штаб. На фоне слухов об уходе специалиста, которые начали появляться уже на следующий день после поражения, было интересным узнать, что команда после небольшой паузы продолжила тренироваться под его руководством и будет это делать основным составом за исключением травмированных до 12 апреля.
В течение этого месяца и состоится совет директоров — руководящий орган клуба, который и вынесет решение по главному тренеру. «Козлов сидит перед вами как главный тренер. Никаких изменений пока нет, решение же принимают акционеры. Только что мы обсуждали с Козловым его предложения по тренерскому штабу, составу команды», — рассказал журналистам президент и председатель совета директоров «Динамо» Виктор Воронин.
Руководитель клуба прояснил ситуацию и по поводу Ротенберга, слухи о возможном приходе которого активно муссировались, когда «Динамо» начинали преследовать неудачи. «Роман Ротенберг — член совета директоров, он принимает активное участие в заседании совета директоров. Вопрос о его назначении пока не ставился. Влияние у него есть, его мнение всегда выслушиваем, переписываемся с ним ежедневно. Он дает свои оценки эффективности. Разговоров много, но решения будут принимать акционеры», — пояснил по Ротенбергу Воронин.
Сам Козлов, судя по всему, настроен на то, чтобы продолжить работу в «Динамо». «Есть понимание, что необходимо изменить на этапе предсезонной подготовки, как скорректировать тренировочный процесс и усилить позиции, которые не позволили успешно выступить в этом сезоне. Если, конечно, мне и тренерскому штабу предоставится такая возможность. Надеюсь и верю, что в конце следующей весны мы с вами встретимся в более хорошем настроении», — сказал он.
Почему «Динамо» уволило Кудашова
По ходу сезона «Динамо» пережило смену главного тренера — Козлов сменил Алексея Кудашова, в чей тренерский штаб он входил. Воронин постарался объяснить, почему клуб пошел на такой шаг, который до сих пор не все понимают.
«Причиной этому являлись активная ротация игроков, спад и падения результатов как в начале, так и в середине сезона. Если говорить об августе прошлого года, команда была собрана неплохая, и задача ставилась играть в плей-офф вплоть до выхода в финал. В августе мне говорили, что команда собрана, изменений больше не будет. Потом приходит Кудашов и говорит, что ему нужен Девин Броссо (форвард в октябре был обменян в “Салават Юлаев” — прим. ТАСС), началась чехарда с составом. Она была направлена не на омоложение, а на то, чтобы спасти турнирную ситуацию. Но похоже, что это были ошибочные решения, поэтому и было решение поменять главного тренера. Эта чехарда с опытными игроками и привела к такому результату», — сказал Воронин.
«К Кудашову я хорошо отношусь как к тренеру и человеку. Но он четвертый год возглавлял наш клуб, и наша команда оказалась на втором месте по возрасту снизу. Плюс из воспитанников “Динамо” в составе осталось не так много, в основном, молодые», — добавил он.
Говоря о составе на будущий сезон в контексте сохранения лидеров, генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко сообщил, что клуб ведет переговоры с Никитой Гусевым, который играет огромную роль при игре команды в большинстве. Аналогичная ситуация и с канадцем Максимом Комтуа. «У Максима есть огромное желание продолжить карьеру в “Динамо”. Мы встречались с представителями Артема Ильенко и Кирилла Адамчука, но прошло еще мало времени. По остальным ребятам идет нормальный игровой процесс, и, как говорится, трансферы любят тишину», — объяснил Сушко.
Гендиректор клуба также опроверг слухи об уходе из «Динамо» генерального менеджера Рафика Якубова, который изначально тоже должен был участвовать в брифинге. Его отсутствие связано с тем, что Якубов находится на выезде с молодежной командой, которая участвует в плей-офф.
После 12 апреля команда уйдет в отпуск и затем, скорее всего, соберется в мае. Но в сборе уже примут участие больше игроки из команд системы «Динамо» в низших лигах для отсматривания тех, кто может претендовать на попадание в основу на следующий сезон.