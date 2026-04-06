Романа Ротенберга пока не ждут. Московское «Динамо» подвело итоги сезона КХЛ

«Причиной этому являлись активная ротация игроков, спад и падения результатов как в начале, так и в середине сезона. Если говорить об августе прошлого года, команда была собрана неплохая, и задача ставилась играть в плей-офф вплоть до выхода в финал. В августе мне говорили, что команда собрана, изменений больше не будет. Потом приходит Кудашов и говорит, что ему нужен Девин Броссо (форвард в октябре был обменян в “Салават Юлаев” — прим. ТАСС), началась чехарда с составом. Она была направлена не на омоложение, а на то, чтобы спасти турнирную ситуацию. Но похоже, что это были ошибочные решения, поэтому и было решение поменять главного тренера. Эта чехарда с опытными игроками и привела к такому результату», — сказал Воронин.