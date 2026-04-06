Тяжелое зрелище. Президент «Динамо» публично свалил всю вину за провал на тренера, уволенного в ноябре

Позор — иначе и не охарактеризовать итоговую пресс-конференцию московского «Динамо». Президент клуба Виктор Воронин всю вину за неудачный результат свалил на Алексея Кудашова.
Это было очень тяжелое зрелище. Московское «Динамо» вылетело в первом раунде плей-офф в четырех матчах и заняло седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, но оказалось, что в этом виноват исключительно главный тренер, который был уволен в ноябре. Причем как-то тот же Воронин не упомянул, что с Кудашовым расстались в середине ноября, когда клуб находился на четвертой позиции. Нет, про это никто не вспомнил.
— Причина неудачного сезона — спады команды как в начале, так и в середине сезона, а также ротация игроков, — отметил руководитель клуба.
Но уже не вспоминал про то, что отставка должна была «встряхнуть команду». Да там вообще конкретная путаница по датам. Например, Кудашова обвинили в том, что он отказался от Максима Джиошвили, но обмен с «Трактором» на Семена Дер-Аргучинцева произошел в конце декабря. Как бывший главный тренер мог быть причастен к этой сделке?
Объяснить-то подобное поведение можно. Очевидно, что перед советом директоров выбрана определенная тактика и тот же Воронин намерен донести, что он совершенно не при делах, найдя человека, который и ответить-то не может. Уверен, что на совещании найдутся люди, которые сопоставят даты.
Журналистов собрали в понедельник, чтобы дать ответы на вопросы, но ни один из ответов не убедил. Например, так и не стало понятно, почему клуб совершенно провалил неделю перед дедлайном, не сделав ровным счетом ничего, чтобы усилить команду. Генеральный директор Сергей Сушко пытался все свалить на рынок, мол, больших сделок и не было, но при этом сам назвал два трейда, о которых очень сильно говорили. Например, Данила Гутик переместился в «Спартак», а Нэйтан Тодд стал игроком «Ак Барса».
Но вообще-то задача менеджера клуба, который решил выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, — это как раз сделать так, чтобы совершить какие-то сделки, а не сваливать все на «мертвый рынок».
Кудашову поставили в вину то, что он сначала хотел Девина Броссо, а потом через три недели отказался от него. В тот момент я спрашивал у главного тренера, зачем он так делает, на что получил ответ, мол, ему заявили, под «потолком» нет денег, надо было от кого-то отказываться, чтобы получить новичка и был выбор между легионером и Джиошвили. Он выбрал Максима, но не получил ничего взамен. Сейчас же бывшего главного тренера выставляют каким-то неуравновешенным специалистом, который не знает, чего хочет. Да все он прекрасно понимал. И действовал по обстоятельствам.
На пресс-конференции выяснилось, что отныне клуб все-таки готов платить компенсации за ограниченно свободных агентов, делать офершиты, бороться за сильных игроков. Это просил и Алексей Кудашов, прекрасно понимая, что без такой опции его команда обречена. Но ему в ответ говорили, что «Динамо» не платит никаких компенсаций, надо работать либо с неограниченно свободными агентами, либо с теми, кто есть. Но что же изменилось-то вдруг? Осознали, что команда так не строится. А тезисы про омоложение состава я вообще оставлю без комментариев. Это чистая манипуляция цифрами. Задача-то была в финал выйти, а не проспектов воспитывать.
Виктор Воронин вдруг заявил, что нынешней команде не хватает «воли к победе и динамовских игроков». Это весьма поверхностная оценка проблем клуба, не имеющая ничего общего с реальностью. То есть у хоккеистов не было воли к победе? Представляю, в каком шоке слушал это Игорь Ожиганов, который находился рядом. Впрочем, он привык к такому. А уж «динамовские хоккеисты» в составе — это миф. Слушайте, у вас там в школе Андрей Сафронов работал, там выжженная земля, лет пять еще придется отходить от этого, о чем вы вообще говорите? Кстати, Сафронов до сих пор оказывает консультации по команде. Не в этом ли одна из проблем?
Вся эта пресс-конференция походила на выступление бездарного фокусника. Тот, который достает кролика из шляпы, но видим, что в шляпе двойное дно. Он пытается взять монету из воздуха, но все прекрасно видят, что она зажата на тыльной стороне ладони. Смотрится все это неловко, но зрителям деваться некуда. А фокусник заканчивает выступление и говорит: «Все было отлично, а если что-то пошло не так, то виноват Алексей Кудашов».
Ждем совета директоров.
Автор: Алексей Шевченко
