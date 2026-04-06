ХК «Нефтехимик» объявил об уходе капитана Дергачева после трех сезонов в клубе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российский нападающий Александр Дергачев покинул нижнекамский «Нефтехимик», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В среду «Нефтехимик» уступил омскому «Авангарду» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата нижнекамский клуб стал седьмым в Восточной конференции.

«Александр Дергачев завершил свое выступление за “Нефтехимик”. Он провел в нашем составе три сезона и стал важной частью нашей большой и дружной хоккейной семьи “Нефтехимика”, был капитаном команды. Спасибо, капитан! Желаем успехов в дальнейшей хоккейной карьере и в жизни!» — говорится в сообщении клуба.

Дергачеву 29 лет. Он сыграл в составе «Нефтехимика» 130 матчей и набрал 59 очков (24 гола + 35 передач). На протяжении карьеры в КХЛ он также выступал в составе омского «Авангарда», подмосковного «Витязя», петербургского СКА и московского «Спартака». Всего в его активе 471 матч в лиге и 134 очка (60+74).

Авангард
4:3
1:1, 1:1, 1:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, 1/8 финала
1.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Гришин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-58:02)
Ярослав Озолин
Никита Серебряков
(c 59:52)
1-й период
03:17
Василий Пономарев
(Марсель Ибрагимов, Эндрю Потуральски)
05:03
Командный штраф
07:40
Иван Николишин
(Дамир Жафяров)
17:32
Александр Волков
17:32
Севастьян Соколов
2-й период
26:16
Лука Профака
31:45
Наиль Якупов
33:06
Булат Шафигуллин
(Лука Профака, Андрей Белозеров)
35:32
Константин Окулов
(Майкл Маклауд)
3-й период
44:00
Андрей Белозеров
(Никита Хоружев)
59:52
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
Овертайм
60:04
Александр Дергачев
61:02
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
Статистика
Авангард
Нефтехимик
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит