ХК «Нефтехимик» объявил об уходе капитана Дергачева

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российский нападающий Александр Дергачев покинул нижнекамский «Нефтехимик», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В среду «Нефтехимик» уступил омскому «Авангарду» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата нижнекамский клуб стал седьмым в Восточной конференции.
«Александр Дергачев завершил свое выступление за “Нефтехимик”. Он провел в нашем составе три сезона и стал важной частью нашей большой и дружной хоккейной семьи “Нефтехимика”, был капитаном команды. Спасибо, капитан! Желаем успехов в дальнейшей хоккейной карьере и в жизни!» — говорится в сообщении клуба.
Дергачеву 29 лет. Он сыграл в составе «Нефтехимика» 130 матчей и набрал 59 очков (24 гола + 35 передач). На протяжении карьеры в КХЛ он также выступал в составе омского «Авангарда», подмосковного «Витязя», петербургского СКА и московского «Спартака». Всего в его активе 471 матч в лиге и 134 очка (60+74).
Ги Буше
Игорь Гришин
Никита Серебряков
(00:00-58:02)
Ярослав Озолин
Никита Серебряков
(c 59:52)
03:17
Василий Пономарев
(Марсель Ибрагимов, Эндрю Потуральски)
05:03
Командный штраф
07:40
Иван Николишин
(Дамир Жафяров)
17:32
Александр Волков
17:32
Севастьян Соколов
26:16
Лука Профака
31:45
Наиль Якупов
33:06
Булат Шафигуллин
(Лука Профака, Андрей Белозеров)
35:32
Константин Окулов
(Майкл Маклауд)
44:00
Андрей Белозеров
(Никита Хоружев)
59:52
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
60:04
Александр Дергачев
61:02
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
