Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Генменеджер «Трактора» высказался о возможном возвращении Кузнецова

Источник: ХК "Металлург"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Алексей Волков заявил журналистам, что клуб будет готов рассмотреть возвращение форварда Евгения Кузнецова, если сам хоккеист этого захочет.

Кузнецов является воспитанником «Трактора», он выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). После возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) Кузнецов выступал за петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», а в январе 2026 года он перешел в уфимский «Салават Юлаев».

«Мы в свое время делали очень хорошее предложение, которое Евгений не принял. Никаких обид нет, это спорт. Ничего личного. Если Евгений по каким-то причинам не продлит контракт с “Салаватом Юлаевым” и у него будет желание играть в “Тракторе”, мы эту возможность рассмотрим. Но давайте подождем. Никаких обид нет, но давайте посмотрим, как “Салават” сыграет с “Локомотивом”, и, может быть, его лидеров на фоне Ярославля вообще не будет видно», — заявил Волков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Трактора» в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос, взял бы «Трактор» Кузнецова прямо сейчас, Волков ответил: «У меня нет стопроцентного мнения, есть сомнения, есть за и против».