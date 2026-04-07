Хоккей. НХЛ
08.04
Детройт
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
08.04
Каролина
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
08.04
Монреаль
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
08.04
Нью-Джерси
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
08.04
Оттава
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

«Трактор» обсудит будущее главного тренера Корешкова

«Трактор» в ближайшее время обсудит будущее главного тренера Корешкова.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» рассмотрит будущее тренерского штаба во главе с Евгением Корешковым и менеджерского корпуса на сборе руководителей, который, вероятно, состоится в течение ближайших десяти дней, сообщил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Волков.

Корешков возглавил «Трактор» в декабре, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Команда начинала сезон под руководством канадца Бенуа Гру, покинувшего пост в ноябре.

«На ближайшее время намечен сбор руководителей. Мы подготовим отчет о проделанной работе, будет заслушан доклад. После этой встречи мы будем понимать, какие у нас планы по тренерскому и, возможно, менеджерскому корпусу. Планируем в ближайшем будущем. Возможно, в течение десяти дней», — сказал Волков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Трактора» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее по ходу пресс-конференции Корешков ответил на вопрос, возьмет ли «Трактор» Кубок Гагарина, если он останется в клубе: «Ключевой вопрос — “если”. У меня контракт до 31 мая. Дальше будет обсуждение с руководством».

В серии первого раунда плей-офф КХЛ «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4. По итогам регулярного чемпионата челябинцы стали шестыми в Восточной конференции.