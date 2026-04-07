«Трактор» обсудит будущее главного тренера Корешкова

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Челябинский «Трактор» рассмотрит будущее тренерского штаба во главе с Евгением Корешковым и менеджерского корпуса на сборе руководителей, который, вероятно, состоится в течение ближайших десяти дней, сообщил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Волков.
Корешков возглавил «Трактор» в декабре, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Команда начинала сезон под руководством канадца Бенуа Гру, покинувшего пост в ноябре.
«На ближайшее время намечен сбор руководителей. Мы подготовим отчет о проделанной работе, будет заслушан доклад. После этой встречи мы будем понимать, какие у нас планы по тренерскому и, возможно, менеджерскому корпусу. Планируем в ближайшем будущем. Возможно, в течение десяти дней», — сказал Волков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Трактора» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее по ходу пресс-конференции Корешков ответил на вопрос, возьмет ли «Трактор» Кубок Гагарина, если он останется в клубе: «Ключевой вопрос — “если”. У меня контракт до 31 мая. Дальше будет обсуждение с руководством».
В серии первого раунда плей-офф КХЛ «Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1−4. По итогам регулярного чемпионата челябинцы стали шестыми в Восточной конференции.