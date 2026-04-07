Гатиятулин о поражениях «Ак Барса» от минского «Динамо» в регулярке: «Сравнивать с плей-офф нет смысла»

"Я уже не раз говорил, что в регулярном чемпионате надо смотреть на каждый конкретный матч, конкретный отрезок. Потому что все может быть связано с календарем — какой это матч в серии? Выездная игра или домашняя? Поэтому сравнивать с плей-офф нет смысла.
Разбор сейчас отличается. В регулярном чемпионате мы разбираем только свою игру, сейчас уже будет несколько матчей с одним и тем же соперником, и разбор более глубокий.
Насколько опасно с таким минским «Динамо» пытаться в открытый хоккей? Больше опасно нам самим. Мы всегда говорим — нужно смотреть в зеркало, обращать внимание на себя. Ребята прошли длинный путь регулярного чемпионата и знают свои сильные качества. Задача тренерского штаба в том, чтобы они их показывали. Мы готовили ребят, подводили команду именно к плей-офф. Считаю, что мы хорошо готовы. Здесь, на такой стадии, важна и физическая, и психологическая форма", — приводятся слова Гатиятулина на сайте клуба.