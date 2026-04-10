Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.90
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
П1
X
П2

Ларионов подтвердил, что останется главным тренером СКА в сезоне-2026/27

НОРИЛЬСК, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игорь Ларионов продолжит работу главным тренером хоккейного клуба СКА в следующем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпрома» сообщил, что глава компании Алексей Миллер провел рабочую встречу с Ларионовым по итогам выступления команды в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26. На встрече также обсуждались задачи команды на следующий чемпионат.

«Да, конечно, остаюсь в СКА. На следующий сезон», — сказал Ларионов.

Ларионов возглавил СКА летом 2025 года, подписав с санкт-петербургским клубом контракт на год с возможным продлением еще на сезон. Армейцы в пяти матчах уступили ЦСКА в ⅛ финала КХЛ.