Ларионов подтвердил, что останется главным тренером СКА в сезоне-2026/27

Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Газпрома» сообщил, что глава компании Алексей Миллер провел рабочую встречу с Ларионовым по итогам выступления команды в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сезоне-2025/26. На встрече также обсуждались задачи команды на следующий чемпионат.
«Да, конечно, остаюсь в СКА. На следующий сезон», — сказал Ларионов.
Ларионов возглавил СКА летом 2025 года, подписав с санкт-петербургским клубом контракт на год с возможным продлением еще на сезон. Армейцы в пяти матчах уступили ЦСКА в ⅛ финала КХЛ.