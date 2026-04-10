«Локомотив» второй раз подряд обыграл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0.
Заброшенными шайбами отличились Максим Шалунов (40-я минута) и Александр Радулов (59).
Защитник Александр Елесин ассистировал Радулову и набрал свое 100-е очко в КХЛ (27 голов + 73 передачи). Вратарь Даниил Исаев отразил 23 броска и оформил 10-й «шатаут» в плей-офф КХЛ.
В первом матче между командами «Локомотив» победил «Салават Юлаев» с минимальным счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ярославцев.
Третий матч пройдет 10 апреля в Ярославле.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, а «Салават Юлаев» финишировал пятым на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина обе команды одержали победу: «Локомотив» оказался сильнее московского «Спартака» (4−1), а «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4−2).
В прошлом сезоне «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4−1. При этом ярославцы выходили в финал четыре раза (сезоны 2008/09, 2009/10 и 2023/24).
Боб Хартли
Виктор Козлов
Даниил Исаев
Илья Коновалов
(00:00-58:34)
Илья Коновалов
(58:52-59:13)
Илья Коновалов
(c 59:49)
28:29
Александр Елесин
28:29
Девин Броссо
39:09
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Александр Елесин)
49:50
Рихард Паник
55:23
Егор Сурин
58:52
Александр Радулов
(Александр Елесин)
59:49
Егор Сучков
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
