«Локомотив» второй раз подряд обыграл «Салават Юлаев» в Кубке Гагарина

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами отличились Максим Шалунов (40-я минута) и Александр Радулов (59).

Защитник Александр Елесин ассистировал Радулову и набрал свое 100-е очко в КХЛ (27 голов + 73 передачи). Вратарь Даниил Исаев отразил 23 броска и оформил 10-й «шатаут» в плей-офф КХЛ.

В первом матче между командами «Локомотив» победил «Салават Юлаев» с минимальным счетом 1:0. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу ярославцев.

Третий матч пройдет 10 апреля в Ярославле.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, а «Салават Юлаев» финишировал пятым на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина обе команды одержали победу: «Локомотив» оказался сильнее московского «Спартака» (4−1), а «Салават Юлаев» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4−2).

В прошлом сезоне «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина, одолев в финальной серии челябинский «Трактор» со счетом 4−1. При этом ярославцы выходили в финал четыре раза (сезоны 2008/09, 2009/10 и 2023/24).

Локомотив
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
10.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8128 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Виктор Козлов
Вратари
Даниил Исаев
Илья Коновалов
(00:00-58:34)
Илья Коновалов
(58:52-59:13)
Илья Коновалов
(c 59:49)
2-й период
28:29
Александр Елесин
28:29
Девин Броссо
39:09
Байрон Фрэз
(Александр Радулов, Александр Елесин)
3-й период
49:50
Рихард Паник
55:23
Егор Сурин
58:52
Александр Радулов
(Александр Елесин)
59:49
Егор Сучков
Статистика
Локомотив
Салават Юлаев
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит