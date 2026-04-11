«Сибирь» продлила контракт с тренером после вылета из плей-офф КХЛ

По ходу сезона «Сибирь» дважды отправляла в отставку тренеров за неудовлетворительные результаты команды. В октябре «Сибирь» уволила Вадима Епанчинцева, а 14 ноября команда отправила в отставку Вячеслава Буцаева по той же причине. При нем новосибирский клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ.