«Сибирь» продлила контракт с тренером после вылета из плей-офф КХЛ

Новое соглашение с Люзенковым рассчитано на три сезона. При нем «Сибирь» поднялась с последнего места в Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ.

Источник: РБК Спорт

«Сибирь» продлила контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на три сезона.

В ноябре Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба, а в январе официально возглавил команду.

По ходу сезона «Сибирь» дважды отправляла в отставку тренеров за неудовлетворительные результаты команды. В октябре «Сибирь» уволила Вадима Епанчинцева, а 14 ноября команда отправила в отставку Вячеслава Буцаева по той же причине. При нем новосибирский клуб занимал последнюю строчку турнирной таблицы КХЛ.

При Люзенкове «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата заняла восьмую строчку Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил в серии до четырех побед магнитогорскому «Металлургу» (1−4).

Ранее Люзенков возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург), а также молодежные команды «Сибирские снайперы» (Новосибирск), «Локо» (Ярославль) и «Динамо» (Москва), с которым выиграл Кубок Харламова (трофей победителя плей-офф Молодежной хоккейной лиги).