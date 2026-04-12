Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Авангард
П1
2.40
X
4.03
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Питтсбург
П1
2.00
X
4.60
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.04
Айлендерс
:
Монреаль
П1
2.50
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
13.04
Коламбус
:
Бостон
П1
2.20
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Локомотив
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
3
:
Ванкувер
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Вегас
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Филадельфия
7
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Коламбус
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Калгари
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Флорида
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Рейнджерс
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Нью-Джерси
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Миннесота
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Сент-Луис
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Каролина
4
Светлов ждет, что Овечкин приедет завершать карьеру в «Динамо»

Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» истекает летом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину хватит мастерства и опыта, чтобы еще поиграть в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сергей Светлов.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истечет летом. Решение о своем будущем россиянин примет летом.

«Всегда грустно, когда любой спортсмен завершает карьеру. Но спорт не вечен в этом плане, сколько бы рекордов человек ни ставил, всегда приходит момент, когда происходят последняя игра, последний выход на лед, — сказал Светлов. — Может, его здоровье и желание позволят ему продолжить играть».

В Питтсбурге болельщики местного клуба устроили овацию Овечкину, на экране видеокуба показали ролик с отрывками матчей против местной команды. «Понятно, для любого спортсмена и болельщика эта церемония очень трогательна в том плане, что великий хоккеист рано или поздно должен закончить карьеру. Да, все хотят наслаждаться голами Александра и видеть его игру, но приходит время, когда нужно в конце ставить точку. Мы все рады за Александра, что он забивает и ставит рекорды, тем более что он наш, динамовский воспитанник, гордимся тем, что он совершил», — отметил Светлов.

Олимпийский чемпион хотел бы, чтобы Овечкин свой последний матч на профессиональном уровне провел в «Динамо». «Любой воспитанник и любимец “Динамо” прощальный матч лучше бы сыграл дома. Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в Континентальной хоккейной лиге. Народ с удовольствием придет на его игры, для любого города это будет почетно», — объяснил он.

Предпоследний матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет в воскресенье дома против «Питтсбурга», начало в 22:00 мск. Эта игра может стать последней в карьере Овечкина на арене «Вашингтона».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше