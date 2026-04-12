Светлов ждет, что Овечкин приедет завершать карьеру в «Динамо»

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитану «Вашингтона» Александру Овечкину хватит мастерства и опыта, чтобы еще поиграть в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Сергей Светлов.
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истечет летом. Решение о своем будущем россиянин примет летом.
«Всегда грустно, когда любой спортсмен завершает карьеру. Но спорт не вечен в этом плане, сколько бы рекордов человек ни ставил, всегда приходит момент, когда происходят последняя игра, последний выход на лед, — сказал Светлов. — Может, его здоровье и желание позволят ему продолжить играть».
В Питтсбурге болельщики местного клуба устроили овацию Овечкину, на экране видеокуба показали ролик с отрывками матчей против местной команды. «Понятно, для любого спортсмена и болельщика эта церемония очень трогательна в том плане, что великий хоккеист рано или поздно должен закончить карьеру. Да, все хотят наслаждаться голами Александра и видеть его игру, но приходит время, когда нужно в конце ставить точку. Мы все рады за Александра, что он забивает и ставит рекорды, тем более что он наш, динамовский воспитанник, гордимся тем, что он совершил», — отметил Светлов.
Олимпийский чемпион хотел бы, чтобы Овечкин свой последний матч на профессиональном уровне провел в «Динамо». «Любой воспитанник и любимец “Динамо” прощальный матч лучше бы сыграл дома. Его мастерства и опыта хватит для того, чтобы поиграть и в Континентальной хоккейной лиге. Народ с удовольствием придет на его игры, для любого города это будет почетно», — объяснил он.
Предпоследний матч в регулярном чемпионате «Вашингтон» проведет в воскресенье дома против «Питтсбурга», начало в 22:00 мск. Эта игра может стать последней в карьере Овечкина на арене «Вашингтона».