Чемпион мира Сушинский: «СКА превращается в середняка КХЛ»

Летом 2025 года специалист заключил с армейцами соглашение по схеме «1+1». В сезоне-2025/26 СКА в регулярном чемпионате КХЛ занял 5-е место в Западной конференции и выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 1−4 в серии.
— Сложно сказать, насколько это обоснованное решение — я в их работу не вмешиваюсь.
— Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?
— Со стороны болельщиков, наверное, нет.
— Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?
— Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.
— Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф — приемлемый результат?
— Я ж не могу за них здесь отвечать.
— Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?
— Последний год, да. До этого мне так не казалось.
— Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?
— СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, — цитирует Сушинского «Спорт день за днем».