Чемпион мира Сушинский: «СКА превращается в середняка КХЛ»

Чемпион мира 2008 года, бывший нападающий СКА Максим Сушинский ответил, стоит ли петербургскому клубу продлевать контракт с главным тренером Игорем Ларионовым.

Летом 2025 года специалист заключил с армейцами соглашение по схеме «1+1». В сезоне-2025/26 СКА в регулярном чемпионате КХЛ занял 5-е место в Западной конференции и выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв ЦСКА со счетом 1−4 в серии.

— Сложно сказать, насколько это обоснованное решение — я в их работу не вмешиваюсь.

— Работа Ларионова, если судить по завершившемуся для СКА сезону, заслуживает продления?

— Со стороны болельщиков, наверное, нет.

— Что тогда могло сыграть в пользу Ларионова в вопросе продления контракта?

— Вера руководства клуба в то, что именно он сможет исправить ситуацию.

— Получается для руководства СКА первый раунд плей-офф — приемлемый результат?

— Я ж не могу за них здесь отвечать.

— Не кажется ли вам, что СКА превращается в середняка российского хоккея?

— Последний год, да. До этого мне так не казалось.

— Какие чувства у вас вызывает падение результатов и уровня команды?

— СКА долго шел к тому, чтобы быть в топе, и вот так все это растерять. Для меня это, как минимум, жалко, — цитирует Сушинского «Спорт день за днем».