«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Ак Барс» победил минское «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Встреча прошла в среду в Казани и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2). У победителей шайбы забросили Никита Лямкин (13-я минута), Дмитрий Яшкин (30) и Александр Барабанов (40). У гостей отличились Вадим Шипачев (58) и Даниил Липский (60).

Хоккеисты команд устроили несколько драк в первом периоде, в сумме за матч игроки «Ак Барса» набрали 26 минут штрафа, игроки «Динамо» — 28.

Лямкин, который также отметился голевой передачей, довел свою результативную серию до восьми матчей, в которых он набрал 10 (2+8) очков.

«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0. Следующим соперником казанцев станет победитель в серии магнитогорского «Металлурга» и нижегородского «Торпедо».

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина казанцы оказались сильнее челябинского «Трактора» (4−1 в серии). Минское «Динамо» стало вторым в Западной конференции. В первом раунде минчане обыграли московское «Динамо» (4−0).

Ак Барс
3:2
1:0, 2:0, 0:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
15.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8826 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Тимур Билялов
Василий Демченко
(00:00-57:00)
Василий Демченко
(57:18-57:23)
1-й период
01:19
Михаил Фисенко
01:19
Николас Мелош
01:56
Никита Лямкин
04:16
Никита Дыняк
04:16
Алексей Пустозеров
04:16
Ксавье Уэлле
04:16
Джош Брук
04:16
Ксавье Уэлле
06:22
Артем Галимов
06:22
Даррен Дитц
12:35
Никита Лямкин
(Илья Сафонов, Александр Барабанов)
17:03
Никита Лямкин
17:03
Сергей Кузнецов
2-й период
23:04
Рияз Галиев
25:54
Никита Дыняк
28:24
Алекс Лимож
29:33
Дмитрий Яшкин
(Никита Лямкин, Александр Барабанов)
33:17
Артем Галимов
38:45
Михаил Фисенко
38:45
Сэм Энас
39:01
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
3-й период
42:26
Сэм Энас
57:18
Вадим Шипачев
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
59:15
Даниил Липский
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
24
26
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит