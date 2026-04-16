17.04
Юта
:
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
5
:
Сан-Хосе
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Торонто
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Даллас
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Рейнджерс
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Детройт
1
Белорусский хоккеист Сушко остается в команде «Сибирь» еще на один сезон

За команду из Новосибирска белорусский нападающий провел 156 матчей и набрал 20 результативных баллов (9+11).

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Белорусский нападающий Максим Сушко подписал новый контракт с командой «Сибирь», которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщила пресс-служба российского клуба.

Как уточнили в команде, новый контракт подписан с 27-летним игроком из Беларуси еще на один сезон.

Сушко выступал за «Сибирь» с 2022 по 2025 год, а в прошлое межсезонье перешел в «Нефтехимик», но вернулся в новосибирский клуб по ходу сезона 2025/2026.

За эту команду белорусский форвард провел 156 матчей и набрал 20 очков (9+11). Всего за карьеру в КХЛ на его счету 225 матчей и 35 (15+20) набранных очков.

Сушко является единственный в настоящий момент белорусским игроком в составе команды из Новосибирска.

У команды «Сибирь» нынешний сезон КХЛ уже завершился. В первом раунде плей-офф соперниками «снеговиков» был магнитогорский «Металлург», который выбил новосибирский клуб из гонки за Кубок Гагарина со счетом серии 4−1.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока продлил контракт с белорусским вратарем Иваном Кульбаковым. Новое соглашение с 29-летним голкипером из Беларуси рассчитано до конца сезона-2028/29, то есть на два года.