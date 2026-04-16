Белорусский хоккеист Сушко остается в команде «Сибирь» еще на один сезон

МИНСК, 16 апр — Sputnik. Белорусский нападающий Максим Сушко подписал новый контракт с командой «Сибирь», которая выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщила пресс-служба российского клуба.
Как уточнили в команде, новый контракт подписан с 27-летним игроком из Беларуси еще на один сезон.
Сушко выступал за «Сибирь» с 2022 по 2025 год, а в прошлое межсезонье перешел в «Нефтехимик», но вернулся в новосибирский клуб по ходу сезона 2025/2026.
За эту команду белорусский форвард провел 156 матчей и набрал 20 очков (9+11). Всего за карьеру в КХЛ на его счету 225 матчей и 35 (15+20) набранных очков.
Сушко является единственный в настоящий момент белорусским игроком в составе команды из Новосибирска.
У команды «Сибирь» нынешний сезон КХЛ уже завершился. В первом раунде плей-офф соперниками «снеговиков» был магнитогорский «Металлург», который выбил новосибирский клуб из гонки за Кубок Гагарина со счетом серии 4−1.
Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока продлил контракт с белорусским вратарем Иваном Кульбаковым. Новое соглашение с 29-летним голкипером из Беларуси рассчитано до конца сезона-2028/29, то есть на два года.