Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Линус Умарк объявил о завершении карьеры

Последним клубом в карьере форварда стал «Лулео», воспитанником которого он является.
«Все знают, какой я, но на этот раз я точно завершил карьеру. Главное для меня — закончить на своих условиях. Я играл, пока мне не исполнилось 39 лет, и у меня нет никаких проблем со здоровьем. По крайней мере, пока. Я невероятно рад тому хоккейному пути, который мне довелось проделать», — приводит слова Умарка Expressen.
Умарк также выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе финского «Йокерита». Всего в его активе 476 матчей и 429 очков (124 гола + 305 передач). Также на протяжении карьеры он играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Баффало Сэйбрз» и «Эдмонтон Ойлерз», набрав суммарно 32 (8+24) очка за 79 матчей.
В составе сборной Швеции Умарк становился победителем чемпионата мира 2017 года и дважды завоевывал бронзу турнира (2009, 2010).