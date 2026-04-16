«У нас с командой была цель. Но, видимо, у руководства была другая». Кудашов — об уходе из «Динамо»

Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов — о приглашении и первых шагах в клубе из Екатеринбурга, эмоциях от решения руководителей «Динамо» и сыновьях.

Источник: Спорт-Экспресс

Увольнение Алексея Кудашова из московского «Динамо» стало одним из самых драматичных событий российского хоккея этого сезона. Главный тренер, работавший в клубе пять лет, показал с командой свой лучший результат, выйдя в полуфинал Кубка Гагарина. Это стало и лучшим выступлением бело-голубых с 2013 года, когда они завоевали свой второй и последний на настоящий момент Кубок Гагарина.

В начале нынешнего сезона Кудашов продолжил работу, однако был уволен без видимых причин 16 ноября: «Динамо» шло в середине турнирной таблицы, уверенно попадая в плей-офф, без каких-либо серьезных провалов. Управление принял Вячеслав Козлов: с ним бело-голубые попали в плей-офф с седьмого места, но вылетели в первом раунде от минского «Динамо», уступив в четырех матчах. После окончания сезона президент московского клуба Виктор Воронин заявил, что причиной неудачного сезона стала работа Кудашова, хотя он к моменту вылета не руководил командой четыре с половиной месяца.

Перестройка «Автомобилиста» будет

— Насколько я понял, вы приступили к обязанностям главного тренера «Автомобилиста» уже на следующий день после подписания контракта?

— Не на следующий, но уже через несколько дней. В настоящий момент нахожусь в Екатеринбурге, познакомился с рядом игроков. Составили планы предсезонных сборов, сам план работы. Часть тренерского штаба уже приступила к обязанностям. В общем, началась плановая подготовка к следующему сезону.

— Какие первые впечатления от организации, инфраструктуры?

— Хорошие условия, игроки, болельщики, город. Все впечатления только положительные. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, за возможность возглавить «Автомобилист». Цели у клуба серьезные.

— Почему расторг контракт Рид Буше?

— Причины я знаю. Но это не в моей компетенции. Не хочу комментировать то, что было до моего прихода. Кому положено, об этом когда-нибудь скажет.

— Но вообще расстроены как тренер, что потеряли такого игрока?

— Рид — один из лучших бомбардиров лиги, этим все сказано. Но свято место пусто не бывает, поэтому будем искать своих игроков, развивать систему, двигаться вперед.

— Каким видите «Автомобилист»? Начнет ли команда перестраиваться или будете опираться на существующий костяк?

— Каждая метла метет по-своему. Перестройка будет, поменяется и трудовая этика команды. Многие знают мой стиль работы. Хоккей будет рабочим, но сама игра будет опираться на мастерство исполнителей. Как и все тренеры нашей лиги, постараемся играть в быстрый, атакующий, агрессивный и комбинационный хоккей. Надеюсь, что у нас получится. Многое зависит от команды, от уровня ее хоккеистов. Ну и в первую очередь хотим побеждать.

— После расторжения контракта с «Динамо» были ли еще предложения?

— Были.

— Это были хорошие команды?

— У нас в лиге все команды хорошие. Но в таблице они шли на разных местах.

— Чем занимались в период между работой в «Динамо» и приглашением в «Автомобилист»?

— У меня еще один сын хоккеист (Тимур Кудашов, 2015 г. р. — Прим. «СЭ»). С утра отвожу его на тренировку, потом выхожу на лед в качестве помощника тренера. Занимаюсь волонтерством, помогаю проводить занятия. Тренерство как было, так и осталось, просто немножко другую команду тренирую.

— Как дела у старшего сына, Артема, перешедшего из «Динамо» в «Адмирал»? Не страшно ли было отпускать в другую команду?

— Я вообще не люблю эту тему затрагивать. Лучше спросить у него. Но переход — решение Артема. Надеюсь, у него все получится. Считаю, он нормально развивается. В нем заложена хорошая хоккейная база, трудолюбие есть. Думаю, все у него будет нормально. Самое главное, чтобы было доверие тренеров. Но, как я вижу, в «Адмирале» доверяют молодежи, и ему в том числе.

Виноват лишь в том, что обменял Джиошвили спустя месяц после увольнения

— Как пережили решение руководства «Динамо», отправившее вас в отставку после самого успешного с 2013 года и вашего во главе бело-голубых сезона?

— По прошествии времени могу сказать, что, конечно, не был счастлив от этого. Знал, что в клубе происходит деление власти. То, что они так сделали технически, это неприятно. Все, что могу сделать, — еще раз поблагодарить болельщиков «Динамо» за их поддержку, помощь. Как говорится, зрителей не обманешь. Мы с ними на связи. Еще раз через вашу газету хочу сказать спасибо именно болельщикам «Динамо».

— Знаете, наверное, как отреагировала команда на ваш уход?

— Как известно, команда и руководство — это разные вещи. У нас была цель внутри. Но, видимо, у руководства была другая.

— Как сами спустя некоторое время оцениваете свой период работы в «Динамо»?

— С одной стороны, у нас был Кубок Континента. Третье место в чемпионате КХЛ. В команду зашла большая группа молодежи, воспитанников «Динамо». Мы начали с того, что трибуны заполнялись лишь наполовину. И закончили тем, что билет на хоккей порой было невозможно купить. Думаю, реакция зрителей на мою работу говорит сама за себя.

— Насколько закономерен результат «Динамо» в прошедшем сезоне или его можно назвать неожиданным?

— На первом собрании перед началом чемпионата мы поставили задачу бороться за кубок.

— Продолжаете ли следить за развитием событий в «Динамо»?

— Сейчас я полностью погружен в работу в «Автомобилисте».

— Пока нет официальных новостей, но инсайды пестрят заголовками, что команду возглавит Роман Ротенберг. Как к этому относитесь?

— В сложившейся ситуации я к этому отношусь положительно. Объясню просто. Люди могут иметь разные мнения, но, что бы ни говорили критики, сейчас это было бы лучшим решением. Роман Борисович имеет большой опыт работы в клубе и сборной. Как генеральный менеджер он дважды выигрывал Кубок Гагарина, как глава штаба — Олимпийские игры. Как тренер брал Кубок Континента, что, поверьте, очень и очень непросто, учитывая сегодняшнюю конкуренцию КХЛ, дважды выходил в финал Западной конференции. В его предыдущем клубе была четко выстроена вертикаль, росли и прогрессировали хоккеисты, выигрывали Кубок Харламова. Многие ребята, прошедшие СКА и сборные, играют не ведущих ролях в КХЛ и НХЛ. Ротенберг живет хоккеем и делает очень многое для его развития. Мы работали вместе, соперничали, и, считаю, в лиге точно должен работать такой специалист, который горит своим делом. Если раньше СКА с ним боролся за кубок и основной командой, и молодежкой, то теперь команды петербургской системы вылетают в первых раундах.

— И в заключение — как вам мем «во всем виноват Кудашов», который очень быстро разошелся по интернету после пресс-конференции руководства «Динамо»?

— Скажу так: я виноват лишь в том, что обменял Джиошвили спустя месяц после своего увольнения.

Артур Хайруллин