Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сиэтл
0
П1
X
П2

Юный форвард «Динамо» завершит сезон в системе клуба НХЛ

18-летний Даниил Прохоров будет выступать за фарм-клуб «Айлендерс».

Источник: ТАСС

Форвард московского «Динамо» Даниил Прохоров после завершения сезона в России отправился в систему клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

18-летний Прохоров был выбран «Айлендерс» на драфте 2025 года под общим 42-м номером во втором раунде. После этого «Айлендерс» подписал с ним трехлетний контракт.

В нынешнем сезоне в «Динамо» Прохоров выступал на правах аренды. Он сыграл 25 матчей в КХЛ с учетом плей-офф, забросив одну шайбу. В ВХЛ у него 18 (9+9) очков в 25 играх за «Динамо» из Санкт-Петербурга, в МХЛ — 11 матчей за МХК «Динамо» с учетом плей-офф и 7 (4+3) очков.

Регулярный чемпионат НХЛ завершился, «Нью-Йорк Айлендерс» в плей-офф не попал. Как сообщила пресс-служба команды, Прохоров был отправлен в фарм-клуб. У «Бриджпорта» осталось еще две игры регулярки, команда уже обеспечила себе место в плей-офф АХЛ.