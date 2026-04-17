Юный форвард «Динамо» завершит сезон в системе клуба НХЛ

В нынешнем сезоне в «Динамо» Прохоров выступал на правах аренды. Он сыграл 25 матчей в КХЛ с учетом плей-офф, забросив одну шайбу. В ВХЛ у него 18 (9+9) очков в 25 играх за «Динамо» из Санкт-Петербурга, в МХЛ — 11 матчей за МХК «Динамо» с учетом плей-офф и 7 (4+3) очков.