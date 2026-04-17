Юный форвард «Динамо» завершит сезон в системе клуба НХЛ

Форвард московского «Динамо» Даниил Прохоров после завершения сезона в России отправился в систему клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».
18-летний Прохоров был выбран «Айлендерс» на драфте 2025 года под общим 42-м номером во втором раунде. После этого «Айлендерс» подписал с ним трехлетний контракт.
В нынешнем сезоне в «Динамо» Прохоров выступал на правах аренды. Он сыграл 25 матчей в КХЛ с учетом плей-офф, забросив одну шайбу. В ВХЛ у него 18 (9+9) очков в 25 играх за «Динамо» из Санкт-Петербурга, в МХЛ — 11 матчей за МХК «Динамо» с учетом плей-офф и 7 (4+3) очков.
Регулярный чемпионат НХЛ завершился, «Нью-Йорк Айлендерс» в плей-офф не попал. Как сообщила пресс-служба команды, Прохоров был отправлен в фарм-клуб. У «Бриджпорта» осталось еще две игры регулярки, команда уже обеспечила себе место в плей-офф АХЛ.