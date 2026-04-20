Хоккей. НХЛ
21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
21.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.19
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

У госпитализированного с сотрясением Евгения Кузнецова нашли пневмонию

Кузнецов получил травму в матче ¼ серии плей-офф против «Локомотива» после силового приема, примененного форвардом ярославского клуба Александром Полуниным. Позже в больнице у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Источник: ХК Салават Юлаев

Нападающему «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову, который получил сотрясение мозга в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3), в ходе медицинского обследования диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сам Кузнецов рассказал в новом выпуске шоу капитана уфимцев Григория Панина, а фрагмент разговора выложил в своем телеграм-канале.

12 апреля на 13-й минуте первого периода Кузнецов попал под силовой прием нападающего «Локомотива» Александра Полунина и ударился спиной и головой о борт. Хоккеист не смог самостоятельно подняться, его унесли на носилках.

Изначально Кузнецов избежал госпитализации, но позже все же обратился к врачам с подозрением на сотрясение мозга. В ходе обследования ему сделали компьютерную томографию легких.

«Сделали КТ легких, потом он (доктор) возвращается и говорит: “У тебя двусторонняя пневмония”, — рассказал Кузнецов.

33-летний Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира (2012, 2014) в составе сборной России. В КХЛ он выступает за «Салават Юлаев» с 2024 года, ранее играл за челябинский «Трактор», петербургский СКА и магнитогорский «Металлург».

«Салават Юлаев» завершил сезон, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 0−4.