У госпитализированного с сотрясением Евгения Кузнецова нашли пневмонию

Нападающему «Салавата Юлаева» Евгению Кузнецову, который получил сотрясение мозга в третьем матче серии с «Локомотивом» (2:3), в ходе медицинского обследования диагностировали двустороннюю пневмонию. Об этом сам Кузнецов рассказал в новом выпуске шоу капитана уфимцев Григория Панина, а фрагмент разговора выложил в своем телеграм-канале.
12 апреля на 13-й минуте первого периода Кузнецов попал под силовой прием нападающего «Локомотива» Александра Полунина и ударился спиной и головой о борт. Хоккеист не смог самостоятельно подняться, его унесли на носилках.
Изначально Кузнецов избежал госпитализации, но позже все же обратился к врачам с подозрением на сотрясение мозга. В ходе обследования ему сделали компьютерную томографию легких.
«Сделали КТ легких, потом он (доктор) возвращается и говорит: “У тебя двусторонняя пневмония”, — рассказал Кузнецов.
33-летний Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира (2012, 2014) в составе сборной России. В КХЛ он выступает за «Салават Юлаев» с 2024 года, ранее играл за челябинский «Трактор», петербургский СКА и магнитогорский «Металлург».
«Салават Юлаев» завершил сезон, уступив «Локомотиву» в серии со счетом 0−4.