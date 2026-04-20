Падение СКА продолжается. В новом сезоне команда станет только слабее

СКА завершил сезон после первого раунда, без особых шансов уступив ЦСКА, но больших изменений в клубе ждать не стоит. Уже стало известно о том, что сохранит свой пост главный тренер Игорь Ларионов, не претерпит особых изменений и тренерский штаб, да и в руководящем составе реформ не должно произойти. На первый взгляд может показаться, что в руководстве всех все устраивает, но мы не можем знать, как подается информация — возможно, в клубе считают, что первый сезон Ларионова стал началом строительства нового СКА.
Отчасти такая логика имеет право на жизнь — в нынешнем сезоне заиграли в КХЛ Поляков, Дишковский, Недопекин, Зеленов, продолжил играть в основе Короткий. Наверняка и в следующем сезоне кто-то из молодых выстрелит. Вот только пока все идет к тому, что уделом армейцев станет борьба за место в плей-офф — особенно с учетом возрастающих амбиций «Шанхая».
Контракты со СКА 31 мая истекают у двух ведущих нападающих команды — Марата Хайруллина и Михаила Воробьева, при этом к обоим есть огромный интерес на рынке. Ценник Хайруллина — порядка 85−90 миллионов рублей в год, но в СКА платить такие деньги ему не готовы. При этом Рокко Гримальди, зарабатывающий 92 миллиона, остается в команде. КПД игроков несравним: если Хайруллин был лучшим в команде в большинстве матчей и полезен как в атаке, так и в обороне, то Гримальди разочаровал больше чем полностью.
Похожая история и с Воробьевым. По моей информации, ему не готовы предлагать более 65 миллионов рублей в год. Учитывая, насколько дефицитна на рынке позиция центрфорварда, спрос на Воробьева будет огромным. Из хоккеистов сопоставимого уровня на ум приходит только Александр Кадейкин, но он все же игрок другого плана. Воробьев, хоть и провел не самый лучший сезон, может заходить в первую спецбригаду большинства в любой команде — в лиге не так много игроков, способных на нестандартные ходы.
Заканчиваются контракты и у защитников Педана и Коледова — их потерю СКА сможет пережить, хотя и на замену кто-то явно будет нужен. Под вопросом место в команде и одного из любимцев Ларионова, Маркуса Филлипса. Учитывая проблемы армейцев в обороне в нынешнем сезоне, как минимум пара новичков необходима и в эту линию. Пока же интерес СКА простирается в основном в области нападающих — в шорт-листе армейцев Алекс Лимож из минского «Динамо» и форвард «Спартака» Иван Морозов. Воссоединение связки последнего с Голдобиным смотрится перспективно, вот только Николай сам зачастую оставался в запасе, а главный тренер часто был им недоволен.
Свободные агенты не рассматривают СКА в качестве приоритетного варианта — в клубе не готовы давать большие деньги, да и перспективы побороться за кубок при нынешней ситуации нет. При этом в руководстве армейцев до сих пор уверены в своей исключительности — по слухам, фраза «Мы — хоккейная “Барселона” звучит довольно часто.
На контрактах в СКА по-прежнему остаются очень приличные игроки — Зыков, Плотников, Мерфи, вот только это плоды работы еще прежнего руководства. Нынешнему в заслугу можно поставить только обмен из «Спартака» Егора Савикова, который стал ключевым защитником. В остальном же СКА становится только слабее. И предпосылок к тому, что за лето команда усилится, нет никаких.
Артур Хайруллин