«Нам не нравится то, что происходит в КХЛ». В «Салавате» подвели итоги сезона и рассказали о будущем

Бюджет в новом сезоне
— Я бы не сказал, что будет значительный рост бюджета. Просто мы ощущаем себя увереннее и можем позволить себе больше, чем год назад. Основная масса долгов уже ликвидирована. Есть текущие задолженности, которые мы погасим после того, как получим финансирование в конце апреля. Заходим в межсезонье с хорошим настроением. Был недавно разговор с главой республики — нам добавят денег. Там еще надо поработать. Мы будем вести свою деятельность с учетом того, что эти деньги нам поступят дополнительно. Все будет нормально.
С любым бюджетом можно стать чемпионом. Я же не мог сказать болельщикам, чтобы они ни на что не рассчитывали. Это же не из области Кубка «Амура» к 2026 году. Это говорит каждый клуб. Иначе зачем мы здесь собрались? Если у нас меньше рычагов, чем в других клубах, значит, надо принимать неординарные решения. Теперь задача заключается не только в полных трибунах. Команда должна чувствовать, что мы готовим ее к тому, чтобы завоевать Кубок.
Трансферы
— Мы сейчас в активном поиске. Есть предложения по атакующему защитнику и усилению центральной линии. Открывается зарубежный рынок. Мы к этому готовимся, смотрим кандидатов. Ведутся переговоры. Рынок сейчас горячий, требования завышенные. Мы подождем.
Ведется активная работа по продлению контрактов. Двух игроков мы переподпишем на улучшенных условиях. Завтра мы начнем говорить по звездам. Нужно сложить механизм, который точно будет работать. Уже определились, с кем расстаемся. Исходя из бюджета, будем делать предложения Ремпалу, Кузнецову и Василевскому. По последнему сейчас ведутся переговоры. Они непростые, но у него, как и у всех, есть желание остаться.
Григорий Панин, безусловно, остается. Мы с ним намного раньше разговаривали об этом. Тысячный матч не является главной причиной. Он в прекрасной физической форме и готов провести полноценный сезон. Понимаем, что есть много критики со стороны болельщиков. Но я искренне скажу, что без Григория у нас не было бы плей-офф.
Не можем сказать, кто усилит команду в межсезонье. Переговоры с игроками, у которых есть действующие контракты, запрещены. Но мы общаемся с агентами и знаем параметры запросов. Пока мы не можем себе позволить цифры в 80−90 миллионов рублей на пять игроков. Думаю, что Марат Хайруллин будет для нас дороговат.
Мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение. Если для этого требуется не один сезон, а два-три, то мы будем идти по этому пути.
Данил Аймурзин, насколько нам известно, собирается поехать в НХЛ. Думаю, что как минимум год он там будет. Потом мы уже будем разговаривать с ним. Правами на него владеет «Северсталь». А дальше уже надо будет принимать непростые решения, чтобы его вернуть. По Михаилу Воробьеву будем примеряться. Возможно, при всех равных позициях он выберет нас. Есть мысли усилить оборону и сформировать ее с запасом, чтобы не было как в завершившемся плей-офф, когда у нас осталось пять защитников. Какие-то приобретения будут. Возможно, будут обмены.
ВХЛ и МХЛ
— У Прохора Корбита была травма. Сейчас он вышел на лед. Прохор был лучшим бомбардиром ВХЛ. Думаем, что мы в следующем сезоне сможем на него рассчитывать. В ВХЛ у нас есть варианты, но мы можем позволить себе несколько другой уровень.
Мы недовольны местом, которое занял «Толпар». В сезоне пробовалось много игроков. Но мы знали, что в финальной части будет помощь из «Тороса». Но пока в вертикали нет следующего Вязового. Вратарская линия очень ненадежная, а голкипер, на которого мы надеялись, в первый же день плей-офф заболел. Взяли Елина из ВХЛ — он серию провалил, как и Ткач-Ткаченко. Когда сзади ничего не ловится, то такой результат закономерен.
Работой Николая Лемтюгова в «Торосе» мы были довольны. Но для молодых игроков он был жестковат. Он очень требовательный тренер. Мы с ним хорошо расстались. Пробуем найти человека, который сможет работать и с возрастными хоккеистами, и с молодежью. Подпишем двух-трех взрослых игроков. Важно найти баланс между результатом и развитием игроков. Важно, чтобы Виктор Николаевич всегда мог рассчитывать на вертикаль. Думаю, что школа на четверку работает.
Оценка за сезон
— По пятибалльной шкале оценю сезон на твердую четверку. Обосную это тем, что мы в сложных условиях добились значительного результата, который был выше наших ожиданий. У нас есть удовлетворенность. Был полный стадион болельщиков. Себе выставим четверку. Мы справились с проблемами и получили огромную пищу для размышлений. Когда попадаешь в такую ситуацию, у тебя не так много времени для размышлений. Мы понимаем, куда двигаться. У нас не будет хаотичных приобретений, как в этом году. Мы можем себе позволить взять время для размышлений и дождаться хороших игроков.
В этом сезоне у нас раскрылся Егор Сучков. Понравился Макс Кузнецов. Данилу Алалыкину помешали травмы и болезнь в конце сезона. У него должен был быть прогресс. Он с «Автомобилистом» выдал хорошую серию. Александру Жаровскому есть в чем добавлять в межсезонье. Растет большой игрок. В защите Сергей Варлов очень добавил. Ну и Семен Вязовой, понятное дело. У него большая роль в тех результатах, которых добилась команда.
В своем Telegram-канале я написал про нечестную игру не в контексте серии с «Локомотивом». Нам не нравится то, что происходит в КХЛ. Мы в открытую об этом говорили с лигой. Неконкурентная среда присутствует. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть какие-то кураторы, близкие люди и большие начальники. Их подчиненные считают, что все остальные — крепостные. Я говорю о том, что нам приходится играть в эту нечестную игру в наших условиях, находя какие-то решения. Мы не можем на это повлиять.
Хотим честной игры и жестких санкций в отношении тех, кто нарушает регламент. Но в то же время я не сваливаю наши проблемы на это. Мы будем их решать. Но когда мы выйдем на проектную мощность, то придется сталкиваться и с нечестной игрой. Мне плевать, что думают болельщики «Локомотива». Я пожелал им дальнейших успехов. А дальше уже воспитание и восприятие моих слов. Хорошо, что читают.
К Вязовому и Жаровскому есть интерес со стороны и клубов НХЛ. Но у них еще по году контракта. Я хочу с ними переговорить и найти решение, которое будет полезным и для них, и для команды.
О предсезонном турнире в Уфе
— Кубок Республики Башкортостан возобновится. Был определен состав участников — подтвердились «Амур», «Барыс», «Автомобилист» и мы. В Екатеринбурге позднее отказались. Видимо, в связи со сменой главного тренера. Сделали предложение «Трактору». Если они откажутся, то придется убедить «Ак Барс» приехать в Уфу.