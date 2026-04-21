Тамбиев вместо Ротенберга. Финт «Динамо», который не ждал никто

Роман Ротенберг не будет главным тренером «Динамо». Это отчасти неожиданность, учитывая количество слухов, циркулировавших вокруг его фамилии и бело-голубых в последний месяц. Назначение прошедшим сегодня советом директоров на важнейший пост Леонида Тамбиева — уже большая сенсация. Такой поворот сложно было представить. Предполагалось, что президент клуба Виктор Воронин перед акционерами продолжит отстаивать кандидатуру Вячеслава Козлова. Действительность оказалась совершенно иной. С этим специалистом официально «Динамо» еще не попрощалось, и нынешняя ситуация выглядит слегка сюрреалистичной.
Позиции Воронина, несмотря на неудачное выступление команды в нынешнем сезоне, оказались очень крепкими. Именно поэтому приходилось изначально сомневаться в реальности назначения Ротенберга, представляющего другую партию внутри организации. Солидные дяди в возрасте предпочитают более предсказуемых и очевидных кандидатов. Революционных шагов лучше избегать.
В пользу Тамбиева умозрительно говорит еще один аргумент. После относительно демократичных Алексея Кудашова и Козлова им на замену приходит диктатор. Часто такая перемена на контрасте идет в плюс. Однако под нынешнее «Динамо», где собрано много возрастных игроков, Тамбиев со своим стилем работы не очень подходит. Ранее ему в основном приходилось трудиться в командах средней руки и аутсайдерах, где ставка делалась на трудолюбие, самоотдачу и разрушение.
Догматиком специалиста не назовешь. Он умеет подстраиваться под ситуацию. Тамбиев — человек разумный, все понимает. Но в зрелом возрасте сложно полностью поменяться. Как известно, всегда бывает первый раз. Когда еще выпадет шанс самостоятельно поработать в команде с амбициями, хорошим бюджетом и классными игроками? За такую возможность надо хвататься обеими руками и не отпускать. Однако прямо сейчас на вероятный сюжет под названием «Тамбиев дискутирует с Максимом Комтуа о необходимости возврата в оборону» смотришь со смехом и слезами одновременно.
О том, каким будет «Динамо» в следующем сезоне, вполне можно рассуждать уже сейчас. Опытный костяк почти наверняка сохранится. Пересобрать его в кратчайшие сроки под нового главного тренера менеджмент, не привыкший рисковать и рубить сплеча, вряд ли способен. Да и кто будет ставить ему такую цель? Пока кажется, что совместить в одной упряжке коня и лань едва ли получится. Прорыва от «Динамо» ожидать нет оснований.
В нынешней ситуации остается сожалеть только о том, что Ротенберг снова останется без серьезного дела. Его мотивации, энтузиазма и красноречивых заявлений на пресс-конференциях хоккейному сообществу не хватает. Коллега Хайруллин уверяет, что на специалиста засматриваются минское «Динамо» и «Трактор». Оценить в моменте перспективы потенциального сотрудничества сложно. Возможно, речь идет о каких-то необременительных контактах с целью подогревания интереса. В серьезность этих намерений пока не верится.