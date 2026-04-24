«Смешно слышать о наших габаритах». Защитник «Металлурга» — о полуфинале с «Ак Барсом» и Казахстане на ЧМ

25 апреля «Металлург» и «Ак Барс» откроют свой полуфинал в Магнитогорске. За день до матча магнитогорцы провели открытую тренировку для журналистов. После ее завершения на вопросы «СЭ» ответил защитник уральцев Валерий Орехов. Игрок сборной Казахстана подвел итоги серии с «Торпедо», описал сильные стороны «Ак Барса» и поделился мыслями о выступлении национальной команды на чемпионате мира в группе IA.
— Длинная пауза была перед стартом серии с «Ак Барсом». Она больше помогла восстановиться, подготовиться или чувствуешь, что игровой тонус немного потерялся?
— Возможно, где-то тонус и потерялся, но мы в равных условиях. Хорошо отдохнули, хорошо поработали, разобрали соперника. Готовимся так же, как к прошлым сериям, поэтому все идет по плану.
— В первых двух раундах почти все серии закончились очень быстро — четыре-пять матчей, только в серии с «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом» дошли до шести матчей. Удивило, насколько скоротечными получились пары?
— Честно, не следил особо за другими сериями. Главное — мы победили, идем дальше и движемся к своей цели шаг за шагом.
— Много ли проблем «Торпедо» доставило «Металлургу»? В последних двух матчах вы упускали преимущество — это как будто не совсем свойственно команде.
— Думаю, соперник хорошо нас разобрал, готовился к нам. Но во многом это шло от нашей игры — мы сами многое позволяли. Наш стиль — показывать свой хоккей, а не подстраиваться. В третьих периодах немного подстраивались под «Торпедо», поэтому соперник сравнивал счет. Но мы прошли дальше — значит, все идет хорошо.
— А почему «Металлург» подстраивался под «Торпедо»? Казалось, что в третьих периодах выходила на лед другая команда.
— Я бы не сказал, что это была какая-то другая команда. Мы играем в атакующий хоккей, а это риск: соперник получает шансы на контратаки. В третьем периоде старались их исключить, действовали более сдержанно, из-за этого иногда отдавали инициативу, соперник играл в нашей зоне. Но нам нужно придерживаться своего плана и играть вперед.
— Чем опасен «Ак Барс»?
— Мы разобрали соперника. Их сильная сторона — габариты, они активно идут на пятак. Нам нужно быть быстрее, хитрее и умнее. Серия покажет, кто окажется сильнее.
— Корректно ли сравнивать «Металлург» и «Ак Барс» как противостояние габаритов и скорости? Или это слишком упрощенно?
— Я бы не сказал, что они явно сильнее, — они просто выше. У нас Рома Канцеров невысокий, но крепкий. Федоров, Козлов тоже. Защитники — Коротков, Джонсон — у нас хватает габаритных игроков, которые могут биться. При этом у нас много техничных хоккеистов, и они могут подстроиться под закрытый стиль. Будем играть и биться.
— У «Ак Барса» есть игроки, которые могут провоцировать, зарабатывать удаления: Артем Галимов, Кирилл Семенов. На это стоит обращать внимание?
— Все в лиге знают, чего от них ждать. Нас и «Сибирь» пыталась провоцировать. Мы готовы к этому и не должны реагировать.
— «Металлург» часто упрекали в низкорослом нападении. Как относился к этому?
— Смешно было это слышать, что у нас самая маленькая команда. Сезон показал: мы доминировали почти в каждой игре, больше владели шайбой. Просто были удачные и неудачные матчи. Результат показан сезоном. Неважно, какие габариты, — мы хорошо действовали и выполняли тренерскую установку.
— Сейчас идет самый ответственный этап сезона. Меняется ли твоя подготовка, распорядок дня?
— Сильно ничего не меняется. Распорядок примерно тот же. Мы отталкиваемся от своего состояния, работаем с нашими тренерами по физподготовке. Бывает, когда после игры что-то болит, — нужно восстановиться. Бывает, хорошо себя чувствуешь и идешь работать в зале. Держишь себя в форме. Знаешь свое тело и готовишься.
— Ты говорил, что следишь за питанием. В плей-офф что-то дополнительно исключаешь?
— В основном исключаю фастфуд. Не сказал бы, что много чего исключил из рациона. Просто стараюсь правильно питаться, пить больше воды, принимать витамины, добавки. Делаю акцент на восстановлении, на питании: больше салатов, углеводов, белка. Все зависит от нагрузки. Когда она больше, ты добавляешь питание, когда меньше — уменьшаешь. Тут важно понимать свой организм.
— Сезон КХЛ накладывается на чемпионат мира. Есть ли внутренний конфликт между возможным выступлением за сборную и борьбой за Кубок?
— Это, конечно, патриотический момент, но сейчас у меня есть работа — клуб, за который я бьюсь. Думаю, в сборной это понимают. Там поехали хорошие игроки, у команды есть все шансы. Они должны играть как фавориты и выходить в элиту без нас. В этой группе мы должны быть лидерами и держать уровень, чтобы наш казахстанский хоккей сделал следующий шаг. С уверенностью и силой надо проходить эту группу.
Михаил Скрыль