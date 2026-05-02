«Локомотив» мчит за камбэком! «Авангарду» не засчитали гол-фантом?

«Локомотив» обыграл «Авангард» в пятом матче серии и сократил отставание в полуфинале плей-офф КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина сделали важный шаг, чтобы спасти сезон.
Чемпиона прижали к стене
Ярославский «Локомотив» в серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против омского «Авангарда» оказался в относительно непривычном для себя положении, когда права на ошибку нет никакого. 1−3 в счете противостоянии по итогам первых четырех встреч отодвинули «железнодорожников» на край пропасти, свалившись в которую подопечные Боба Хартли завершат сезон и освободят статус действующих обладателей Кубка Гагарина. По сути «Локомотив» ощутил себя в шкуре «Авангарда», который в предыдущих двух сезонах «горел» в сериях против ярославцев со счетом 1−3 и был вынужден спасаться.
Последний раз «железнодорожники» были на грани вылета два года назад. Правда, это было в финале Кубка Гагарина, где решалась судьба всего сезона КХЛ. В той серии «Локо» проиграл всухую (0−4).
Если же говорить о счете 1−3 в серии, то ярославцы до текущего сезона дважды оказывались в таком положении в рамках полуфинала Кубка Гагарина: в 2011 году они смогли выиграть пятый матч серии против «Атланта», но в итоге уступили в шестиматчевом противостоянии (2−4), а в 2014-м в пяти играх проиграли «Льву» (1−4). Во всех же стадиях плей-офф КХЛ «Локомотив» в девятый раз оказался в ситуации 1−3 в серии — предыдущие восемь серий «железнодорожники» в итоге проиграли (четыре раза в пяти матчах, трижды в шести и однажды — в семи).
Что касается «Авангарда», то в своей истории в КХЛ омичи до текущей битвы с «Локомотивом» 12 раз были в ситуации, когда вели со счетом 3−1 в серии на любых стадиях плей-офф. В восьми случаях — в том числе в этом сезоне — «ястребы» довели дело до итоговой победы в серии в пяти матчах, в трех других случаях они забирали серию в шести играх. Лишь однажды «Авангард» упустил данное преимущество и в итоге проиграл серию — в 2012 году омичи уступили московскому «Динамо» в финале Кубка Гагарина.
«Локомотив» еще в игре
«Авангард» после победы в Омске не стал вносить изменения в состав к потенциально решающему матчу серии. «Локомотив» же без корректировок не обошелся. Боб Хартли несколько пересобрал сочетания своей команды, и самым главным изменением стало возвращение в строй Байрона Фрэза. Канадский форвард по причине болезни пропустил предыдущие три матча серии, в его отсутствие «железнодорожники» сильно просели в игре на вбрасываниях.
На игру в Ярославле Фрэз вернулся в первое звено и составил атакующую тройку с Никитой Курьяновым и Рихардом Паником. Последний, к слову, стал не просто одним из антигероев прошлой встречи команд, но и фигурантом скандала. В середине предыдущего матча словацкий форвард «Локомотива» в ходе одного эпизода наиграл сразу на минимум два больших штрафа, когда толкнул Никиту Серебрякова, врезал по лицу Максу Лажуа и ударил ногой Наиля Якупова вперед лезвием. За этот момент Паник избежал какого-либо наказания по ходу игры, а уже после — буквально отскочил от дисквалификации. Спортивно-дисциплинарный комитет выписал ему всего лишь денежный штраф.
«Он сначала ткнул нашего вратаря, потом ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и потом пнул Якупова. А дальше что? Убийство бы последовало?» — возмущался после матча главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Тем символичнее, что именно Паник стал автором первого гола в сегодняшней игре. Вернувшийся в состав Фрэз после успешного перехвата здорово протащил шайбу от своих ворот до чужой зоны и развил скоростную контратаку передачей на свободного Паника в район левого круга вбрасывания. Пока Фрэз стянул на себя двух защитников «Авангарда», Паник прицельно бросил в дальний угол ворот и открыл счет на первых минутах встречи.
После быстрого гола «Локомотива» игра в большинстве своем была равной с небольшим преимуществом хозяев площадки в атаке, что было объяснимо их намерениями сделать все для победы и продолжения серии. При этом подопечные Боба Хартли здорово сыграли в моменте, когда нужно было терпеть. Например, в первой половине второго периода, когда «Авангард» имел две попытки игры в большинстве и создал несколько невероятно опасных моментов у ворот ярославцев. В некоторых эпизодах здорово сыграл и выручил Даниил Исаев, а в одном за «железнодорожников» сыграл каркас ворот.
Один из моментов в этот отрезок времени стал предметом споров. Так, после удаления Александра Радулова «Авангард» якобы оформил гол-фантом. При розыгрыше большинства Эндрю Потуральски нанес опасный бросок из района левого круга вбрасывания. Исаев на него не среагировал, а шайба отскочила так, будто угодила в перекладину. Однако некоторые видеоповторы этого момента с двух ракурсов показали довольно неоднозначную картинку, вероятно, с элементом оптической иллюзии, из-за которой кажется, что шайба якобы влетела в ворота и, попав во внутренний каркас, моментально выскочила обратно в поле. Судья, находившийся рядом с воротами, тут же сигнализировал о том, что гола не было.
Выстояв, «Локомотив» нанес еще один удар и сделал мощную заявку на победу. В середине матча ярославцы сразу после проигранного вбрасывания в чужой зоне успешно сыграли в отборе, и Георгий Иванов вбросом по борту переправил шайбу с левого фланга на правый. Оттуда мощно по воротам выстрелил Андрей Сергеев. С его броском Никита Серебряков справился, но никто из омичей не помешал Максиму Березкину сыграть на добивании.
В заключительном отрезке матча «Локомотив» сыграл в стиле «Авангарда». Пока омичи направляли все свои силы на то, чтобы по-настоящему распечатать ворота Исаева и сделать шаг к победному камбэку в матче, «железнодорожники» терпеливо и аккуратно играли у своих ворот в ожидании ошибок у соперника. Они были неизбежны, и за первый же очевидный «зевок» у «ястребов» хозяева площадки нанесли болезненный удар.
Таким оказался быстрый контрывыпад с участием Александра Полунина. Форвард «Локомотива» отозвался на передачу верхом от Дениса Алексеева из своей зоны и убежал один на один с Серебряковым. Эту дуэль Полунин уверенно выиграл и фактически закрыл все вопросы о победителе матча. Максим Шалунов, загнавший в концовке встречи шайбу в пустые ворота и оказавшийся в шаге от достижения отметки в 250 голов за карьеру в КХЛ, лишь закрепил успех «Локомотива».
4:0 — «железнодорожники» минимум на одну игру продлили серию против «Авангарда». Противостояние возвращается в Омск, где «Локомотив» будет действовать на явном психологическом подъеме, ведь победа позволит им спасти серию и перевести битву до седьмого матча, который если и состоится, то пройдет на территории действующих обладателей Кубка Гагарина. Интрига в этой серии жива и никуда не уходила, вся борьба за выход в финал проходит в самом разгаре.
