«Ак Барс» в финале Кубка Гагарина! Казанцы разбили лучшую команду лиги

Вместо Яковлева в состав «Металлурга» на пятый матч серии был включен 20-летний защитник Ярослав Мухранов. И если от Андрея Разина ожидали каких-либо действий и изменений, то таким решением он откровенно удивил, ведь Мухранов не имел никакого опыта игры в плей-офф КХЛ, а в главной лиге страны за всю карьеру провел лишь два матча — юный защитник поучаствовал в мартовских встречах «регулярки» с «Трактором» и «Локомотивом», а в игре с челябинцами даже смог отметиться голом. Таким образом, у Разина дебют в полуфинале КХЛ отметил уже второй молодой игрок. Ранее свои первые в карьере шаги на этой стадии сделал защитник Кирилл Жуков.