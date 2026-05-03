Разин фразой «сделали много подарков» оценил поражение «Металлурга»

«Металлург» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ в овертайме проиграл казанскому «Ак Барсу» (3:4) и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что клуб допустил много ошибок в пользу «Ак Барса» в пятом матче серии ½ финала плей-офф КХЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Жалко заканчивать серию дома. Игра показала, что у команды есть характер, несмотря на глупые ошибки. Команда молодая, много подарков сделали “Ак Барсу”. Три раза отыгрывались, в овертайме был стопроцентный момент, и во всей серии были моменты, когда могли перевернуть ход противостояния», — сказал Разин.

В воскресенье «Металлург» в овертайме проиграл казанскому «Ак Барсу» (3:4) и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии до четырех побед 1−4.

В нынешнем сезоне магнитогорский клуб выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Металлург Мг
3:4
0:0, 0:0, 0:0
Б
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
3.05.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Анвар Гатиятулин
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит