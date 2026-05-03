Разин фразой «сделали много подарков» оценил поражение «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что клуб допустил много ошибок в пользу «Ак Барса» в пятом матче серии ½ финала плей-офф КХЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Жалко заканчивать серию дома. Игра показала, что у команды есть характер, несмотря на глупые ошибки. Команда молодая, много подарков сделали “Ак Барсу”. Три раза отыгрывались, в овертайме был стопроцентный момент, и во всей серии были моменты, когда могли перевернуть ход противостояния», — сказал Разин.
В воскресенье «Металлург» в овертайме проиграл казанскому «Ак Барсу» (3:4) и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии до четырех побед 1−4.
В нынешнем сезоне магнитогорский клуб выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в Восточной конференции.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
