«Большего сделать не мог»: агент объяснил игру Ткачёва в плей-офф

Агент Шуми Бабаев прокомментировал поражение магнитогорского «Металлурга» в пятом матче серии с «Ак Барсом». Встреча завершилась победой казанцев в овертайме со счётом 4:3.
По словам Бабаева, «Ак Барс» сумел воспользоваться своими моментами и ошибками соперника. Он отметил, что «Металлург» провёл хороший матч, но команде не хватило вариативности по ходу игры.
«Ак Барс» — это не «Торпедо» и «Сибирь», он прощать не будет", — сказал агент.
Также Бабаев оценил игру клиентов своего агентства — Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского, Ильи Набокова и Егора Коробкина. По его словам, все они провели серию хорошо.
Говоря о Набокове, агент отметил, что решающий гол был забит после рикошета от клюшки. При этом, по мнению Бабаева, в серии голкипер ошибся только один раз — когда играл за воротами, а в остальных эпизодах много выручал команду.
Отдельно он прокомментировал выступление бывшего нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва. В пяти матчах против «Ак Барса» 30-летний форвард набрал два очка, сделав две результативные передачи.
«Те, кто нормально разбирается в игре, видят его игровое время и понимают, почему, что и как. Я не хочу вдаваться в подробности, но большего в этой ситуации он сделать не мог», — заявил Бабаев.
