«Локомотив» во втором овертайме спасся от вылета из Кубка Гагарина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» во втором овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал Александр Радулов, также отличился Рушан Рафиков (97-я минута). У «Авангарда» шайбы забросили Василий Пономарев (11) и Максим Лажуа (41).

Шалунов стал девятым игроком, преодолевшим отметку в 250 голов в КХЛ. Всего в его активе 251 заброшенная шайба.

«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 3−3. Седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.

«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы прошли московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−0).

Авангард
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
4.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
1-й период
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
2-й период
38:38
Никита Кирьянов
3-й период
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
Овертайм
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит