«Локомотив» во втором овертайме спасся от вылета из Кубка Гагарина

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал Александр Радулов, также отличился Рушан Рафиков (97-я минута). У «Авангарда» шайбы забросили Василий Пономарев (11) и Максим Лажуа (41).