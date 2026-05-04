«Локомотив» во втором овертайме спасся от вылета из Кубка Гагарина

Встреча в Омске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал Александр Радулов, также отличился Рушан Рафиков (97-я минута). У «Авангарда» шайбы забросили Василий Пономарев (11) и Максим Лажуа (41).
Шалунов стал девятым игроком, преодолевшим отметку в 250 голов в КХЛ. Всего в его активе 251 заброшенная шайба.
«Локомотив» сравнял счет в серии до четырех побед — 3−3. Седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.
«Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (4−1), во втором — столичный ЦСКА (4−1). «Локомотив» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции. В ⅛ финала плей-офф ярославцы прошли московский «Спартак» (4−1), в четвертьфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−0).
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
38:38
Никита Кирьянов
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
