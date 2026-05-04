Буше назвал причины поражения «Авангарда» в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» в понедельник на выезде выиграл у «Авангарда» со счетом 3:2 (2ОТ). За 33 секунды до завершения третьего периода омичи вели со счетом 2:0.
«Сложно, конечно, это переварить, потому что практически был матч за нами, вели 2:0, но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили противнику эти голы. Не должны были этого допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И вот за считанные секунды до конца третьего периода все перевернулось», — сказал Буше на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
«Здесь нужно именно иметь нервы для того, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние минуты матча», — добавил канадец.
Решающий, седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
38:38
Никита Кирьянов
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит