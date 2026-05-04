Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.05
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.51
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
05.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.44
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.59
П2
3.51
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2

Буше назвал причины поражения «Авангарда» в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Хоккеисты омского «Авангарда» на пустом месте подарили ярославскому «Локомотиву» голы в шестом матче серии полуфинала Кубка Гагарина, заявил главный тренер омичей Ги Буше.

Источник: РИА Новости Спорт

«Локомотив» в понедельник на выезде выиграл у «Авангарда» со счетом 3:2 (2ОТ). За 33 секунды до завершения третьего периода омичи вели со счетом 2:0.

«Сложно, конечно, это переварить, потому что практически был матч за нами, вели 2:0, но допустили психологические ошибки и просто на пустом месте подарили противнику эти голы. Не должны были этого допускать, шайба в целом не должна была к ним уходить. И вот за считанные секунды до конца третьего периода все перевернулось», — сказал Буше на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».

«Здесь нужно именно иметь нервы для того, чтобы грамотно распоряжаться шайбой в последние минуты матча», — добавил канадец.

Решающий, седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.

Авангард
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
4.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
1-й период
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
2-й период
38:38
Никита Кирьянов
3-й период
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
Овертайм
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит