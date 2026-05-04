Тренер «Локомотива» оценил вклад Радулова в победу в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли заявил во время послематчевой пресс-конференции, что если бы не игра нападающего Александра Радулова в средней зоне, то клуб уже был бы «в отпуске».
«Обращали внимание на скорость, и за счет этого Радулов прошел в среднюю зону, протащил шайбу. Если бы не сделал этого, соперник мог бы перехватить шайбу и забросить в пустые ворота, и мы уже были бы в отпуске. И Шалунов совершил супердействие. Если говорить о Радулове: ему 39 лет, он с особой страстью играет даже в овертайме. Он не замедляется в скорости», — сказал Хартли.
В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» во втором овертайме обыграл омский «Авангард» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2. На последней минуте третьего периода форвард ярославского клуба Максим Шалунов оформил дубль, оба раза ему ассистировали Радулов и Рушан Рафиков, который забил победную шайбу в матче.
В регулярном чемпионате текущего сезона на счету 39-летнего Радулова 21 гол и 31 передача в 64 встречах. В плей-офф хоккеист забросил пять шайб и сделал девять результативных передач.
Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Заключительный седьмой матч серии пройдет 6 мая в Ярославле.
Во втором полуфинале казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина.
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
38:38
Никита Кирьянов
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит