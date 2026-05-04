Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.05
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.51
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
05.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.44
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.59
П2
3.51
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2

Тренер «Локомотива» оценил вклад Радулова в победу в матче плей-офф КХЛ

«Локомотив» отыгрался с 0:2 на последних секундах шестого матча серии против «Авангарда» и выиграл во втором овертайме (3:2), Радулов дважды отдал результативную передачу.

Источник: РБК Спорт

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли заявил во время послематчевой пресс-конференции, что если бы не игра нападающего Александра Радулова в средней зоне, то клуб уже был бы «в отпуске».

«Обращали внимание на скорость, и за счет этого Радулов прошел в среднюю зону, протащил шайбу. Если бы не сделал этого, соперник мог бы перехватить шайбу и забросить в пустые ворота, и мы уже были бы в отпуске. И Шалунов совершил супердействие. Если говорить о Радулове: ему 39 лет, он с особой страстью играет даже в овертайме. Он не замедляется в скорости», — сказал Хартли.

В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» во втором овертайме обыграл омский «Авангард» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2. На последней минуте третьего периода форвард ярославского клуба Максим Шалунов оформил дубль, оба раза ему ассистировали Радулов и Рушан Рафиков, который забил победную шайбу в матче.

В регулярном чемпионате текущего сезона на счету 39-летнего Радулова 21 гол и 31 передача в 64 встречах. В плей-офф хоккеист забросил пять шайб и сделал девять результативных передач.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. Заключительный седьмой матч серии пройдет 6 мая в Ярославле.

Во втором полуфинале казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1 в серии) и вышел в финал Кубка Гагарина.

Авангард
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
4.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
1-й период
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
2-й период
38:38
Никита Кирьянов
3-й период
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
Овертайм
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит