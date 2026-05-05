Сушинский назвал ошибки «Авангарда» в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение омской команды от «Локомотива» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Игра завершилась победой ярославцев во втором овертайме со счётом 3:2. При этом «Авангард» вёл 2:0, но пропустил две шайбы в концовке третьего периода. После этого «Локомотив» забил победный гол в овертайме и сравнял счёт в серии — 3:3.
По словам Сушинского, омская команда поплатилась за ошибки в конце основного времени.
«Авангард» в конце третьего периода был наказан за свои ошибки. Переломным моментом стала первая шайба «Локомотива», а дальше пошло по накатанной", — сказал бывший форвард.
Он также оценил расстановку сил перед седьмым матчем. По мнению Сушинского, фаворита в решающей игре нет.
«Обычно такие моменты сказываются в обратную сторону, слишком много эмоций ярославцы выложили. Но фаворита в решающем матче нет, играют две очень интересные команды с классным хоккеем», — отметил он.
Седьмой матч серии определит второго финалиста Кубка Гагарина.
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
38:38
Никита Кирьянов
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
