«Омск психологически на самом дне»: Рябыкин высказался о поражении «Авангарда»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение омской команды в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».
Встреча завершилась победой ярославцев во втором овертайме со счётом 3:2. «Авангард» вёл 2:0, но пропустил две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода. После этого «Локомотив» забил в овертайме и сравнял счёт в серии — 3:3.
Рябыкин назвал произошедшее «чудом на льду» и отметил действия игроков ярославской команды. По его словам, Радулов и Шалунов подарили болельщикам и лиге фантастическую концовку.
По мнению Рябыкина, «Авангард» в концовке начал играть слишком спокойно, а главный тренер Ги Буше не смог вовремя вернуть команду в нужное состояние.
«Классный тренер всегда чувствует лёгкую самоуспокоенность — и убирает её. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным и не почувствовал угрозу», — заявил Рябыкин.
Он добавил, что после первой шайбы «Локомотива» у омской команды началась паника. По словам специалиста, в овертаймах «Авангард» был скорее психологически подавлен, чем уступал сопернику функционально.
Рябыкин считает, что перед седьмым матчем ключевым фактором станет не физическая готовность, а психология.
«А Омск сейчас психологически на самом дне. Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков “Авангарда” нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Ещё ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала», — отметил бывший тренер.
При этом фаворитом решающей встречи Рябыкин назвал «Локомотив», поскольку седьмой матч пройдёт в Ярославле, а команда выйдет на него после эмоциональной победы.
Ги Буше
Боб Хартли
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
38:38
Никита Кирьянов
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит