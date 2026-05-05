Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.59
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

«Омск психологически на самом дне»: Рябыкин высказался о поражении «Авангарда»

Экс-тренер омского клуба назвал концовку шестого матча с «Локомотивом» «чудом на льду».

Источник: Om1 Омск

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение омской команды в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Встреча завершилась победой ярославцев во втором овертайме со счётом 3:2. «Авангард» вёл 2:0, но пропустил две шайбы за 33 секунды до конца третьего периода. После этого «Локомотив» забил в овертайме и сравнял счёт в серии — 3:3.

Рябыкин назвал произошедшее «чудом на льду» и отметил действия игроков ярославской команды. По его словам, Радулов и Шалунов подарили болельщикам и лиге фантастическую концовку.

По мнению Рябыкина, «Авангард» в концовке начал играть слишком спокойно, а главный тренер Ги Буше не смог вовремя вернуть команду в нужное состояние.

«Классный тренер всегда чувствует лёгкую самоуспокоенность — и убирает её. Этого у Буше не получилось, было видно, что даже он на последних минутах выглядел расслабленным и не почувствовал угрозу», — заявил Рябыкин.

Он добавил, что после первой шайбы «Локомотива» у омской команды началась паника. По словам специалиста, в овертаймах «Авангард» был скорее психологически подавлен, чем уступал сопернику функционально.

Рябыкин считает, что перед седьмым матчем ключевым фактором станет не физическая готовность, а психология.

«А Омск сейчас психологически на самом дне. Очень многое будет зависеть от командного характера и тренерской работы. Сейчас игроков “Авангарда” нужно поддержать, они должны забыть этот кошмар. Ещё ничего не проиграно, одна победа по-прежнему отделяет Омск от финала», — отметил бывший тренер.

При этом фаворитом решающей встречи Рябыкин назвал «Локомотив», поскольку седьмой матч пройдёт в Ярославле, а команда выйдет на него после эмоциональной победы.

Авангард
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, 1/2 финала
4.05.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Боб Хартли
Вратари
Никита Серебряков
Даниил Исаев
(00:00-56:58)
Даниил Исаев
(57:06-57:26)
Даниил Исаев
(59:27-59:34)
Даниил Исаев
(c 59:49)
1-й период
04:09
Никита Кирьянов
10:24
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
2-й период
38:38
Никита Кирьянов
3-й период
40:14
Максим Лажуа
(Майкл Маклауд, Эндрю Потуральски)
47:00
Максим Лажуа
59:27
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
59:49
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
Овертайм
67:15
Константин Окулов
77:36
Байрон Фрэз
84:54
Николай Прохоркин
96:10
Рушан Рафиков
(Максим Шалунов, Артур Каюмов)
Статистика
Авангард
Локомотив
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит