«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на матч полуфинала КГ-2026

4 мая подопечные Боба Хартли смогли сравнять счёт в серии (3−3), обыграв «Авангард» в овертайме шестого полуфинального поединка (3:2 ОТ). При этом «Локо» до 60-й минуты уступал в счёте, сумев благодаря дублю форварда Максима Шалунова перевести игру в дополнительное время.