«Локомотив» и «Авангард» прилетели в Ярославль на матч полуфинала КГ-2026

Ранее «железнодорожники» и «ястребы» не смогли покинуть Омск по причине временных ограничений на прилёт и вылет воздушных судов, введённых в ярославском аэропорту «Туношна».
4 мая подопечные Боба Хартли смогли сравнять счёт в серии (3−3), обыграв «Авангард» в овертайме шестого полуфинального поединка (3:2 ОТ). При этом «Локо» до 60-й минуты уступал в счёте, сумев благодаря дублю форварда Максима Шалунова перевести игру в дополнительное время.
Заключительная игра полуфинала серии плей-офф КХЛ состоится 6 мая на льду спорткомплекса «Арена-2000-Локомотив». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.