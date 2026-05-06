В «Металлурге» сообщили о вероятном отъезде в НХЛ лучшего снайпера КХЛ

Российский нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, скорее всего, продолжит карьеру в НХЛ. Об этом сообщил спортивный директор магнитогорского клуба КХЛ Евгений Бирюков, слова которого приводит сайт команды.
«Илья Набоков уезжает, потому что у него контракт [c “Колорадо Эвеланш”]. Скорее всего, Роман Канцеров тоже поедет, но пока точка не поставлена», — сказал Бирюков.
21-летний Канцеров в нынешнем сезоне с 36 шайбами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.
Канцеров в 2023 году был выбран «Чикаго Блэкхокс» на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером.
«Металлург» выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф уступил казанскому «Ак Барсу» в полуфинале.