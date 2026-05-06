В «Металлурге» сообщили о вероятном отъезде в НХЛ лучшего снайпера КХЛ

21-летний Роман Канцеров задрафтован в НХЛ «Чикаго Блэкхокс».

Источник: РБК Спорт

Российский нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, скорее всего, продолжит карьеру в НХЛ. Об этом сообщил спортивный директор магнитогорского клуба КХЛ Евгений Бирюков, слова которого приводит сайт команды.

«Илья Набоков уезжает, потому что у него контракт [c “Колорадо Эвеланш”]. Скорее всего, Роман Канцеров тоже поедет, но пока точка не поставлена», — сказал Бирюков.

21-летний Канцеров в нынешнем сезоне с 36 шайбами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

Канцеров в 2023 году был выбран «Чикаго Блэкхокс» на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером.

«Металлург» выиграл регулярный чемпионат, а в плей-офф уступил казанскому «Ак Барсу» в полуфинале.