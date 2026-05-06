Разин: «Кузнецов лично мне написал и попросился в команду. Я ответил, что это будет удар по моей репутации»

Как получилось, так получилось, уже вам здесь оценивать. Я его не выгонял. Он сам попросился, сам ушел. Взять Толчинского — человек тоже никак не мог влиться в нашу структуру, в нашу тактику. Но он все это переборол и в конце концов провел не идеальный, но по сравнению с прошлыми двумя — хороший сезон. Евгений Кузнецов не стал ждать. Ну, он Евгений Кузнецов. Считаю, он мне должен сказать хотя бы спасибо за то, что мы проложили мостик в его хоккейной карьере. А то, что он не остался, — ну не остался, я что его будут привязывать? — сказал Разин на пресс-конференции по итогам сезона.