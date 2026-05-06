Разин: «Кузнецов лично мне написал и попросился в команду. Я ответил, что это будет удар по моей репутации»

— Возвращаясь к дедлайну. Единственным игроком, который команду пополнил и покинул, был Евгений Кузнецов. Всегда легко говорить о том, что уже случилось. Но вот сейчас, понимая, что вылетел Силантьев и длины скамейки не хватило, не посещали вас мысли, что, может, как-то стоило еще больше попробовать встроить Кузнецова в вашу игровую схему, найти ему хоть какую-то роль, чтобы он был до конца сезона и все-таки помог команды в плей-офф хоть в какой-то роли?
— Давайте все точки над «i» расставим. Кузнецов лично мне написал, я ему позвонил. Он попросился в команду. У нас был долгий разговор. Я ему сразу сказал, что у нас в команде все хорошо, и что приход Евгения Кузнецова — это будет удар по моей репутации, если он не заиграет. Он мне слезно пообещал, хотя он все время улыбается, что он будет выполнять все, что я скажу.
Как получилось, так получилось, уже вам здесь оценивать. Я его не выгонял. Он сам попросился, сам ушел. Взять Толчинского — человек тоже никак не мог влиться в нашу структуру, в нашу тактику. Но он все это переборол и в конце концов провел не идеальный, но по сравнению с прошлыми двумя — хороший сезон. Евгений Кузнецов не стал ждать. Ну, он Евгений Кузнецов. Считаю, он мне должен сказать хотя бы спасибо за то, что мы проложили мостик в его хоккейной карьере. А то, что он не остался, — ну не остался, я что его будут привязывать? — сказал Разин на пресс-конференции по итогам сезона.