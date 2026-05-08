Агент сообщил о предложении из Швейцарии для хоккеиста Евгения Кузнецова

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не будет продлевать контракт с 33-летним форвардом. Бабаев назвал причиной этого решения клуба опасения насчет того, что для Кузнецова не найдется места в «двух новых мощных звеньях». На вопрос о возможных переговорах с челябинским «Трактором», воспитанником которого является хоккеист, агент со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Волкова сообщил, что там российские игроки набраны, и команда ищет легионеров.