Агент сообщил о предложении из Швейцарии для хоккеиста Евгения Кузнецова

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не будет продлевать контракт с 33-летним форвардом. Контракт обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира с уфимским клубом КХЛ истекает 31 мая.

Источник: ТАСС

У нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова есть хорошее предложение из Швейцарии, рассказал «РБ Спорт» представляющий интересы хоккеиста агент Шуми Бабаев.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не будет продлевать контракт с 33-летним форвардом. Бабаев назвал причиной этого решения клуба опасения насчет того, что для Кузнецова не найдется места в «двух новых мощных звеньях». На вопрос о возможных переговорах с челябинским «Трактором», воспитанником которого является хоккеист, агент со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Волкова сообщил, что там российские игроки набраны, и команда ищет легионеров.

«У меня есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо будет решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или он готов играть в Европе», — заявил Бабаев. По его словам, сам Кузнецов предпочел бы остаться в КХЛ, поэтому конкретные переговоры с европейскими клубами пока не ведутся.

Бабаев подчеркнул, что не намерен навязывать игрока и ждет реальной заинтересованности от российских команд. Он считает, что Кузнецов усилил бы любой клуб лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли (2018) в составе «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира, провел за «Салават Юлаев» 26 матчей и набрал 20 (7+13) очков. Уфимский клуб завершил сезон, уступив ярославскому «Локомотиву» в серии первого раунда плей-офф в четырех матчах.

Контракт Кузнецова с «Салаватом Юлаевым» истекает 31 мая.