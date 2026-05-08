Тамбиев: «Динамо» обменяет хоккеиста Комтуа

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» обменяет канадского нападающего Максима Комтуа. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев.
Комтуа выступает за «Динамо» с 2024 года.
«Комтуа будем обменивать, — сказал Тамбиев. — Легионеры должны быть лидерами в раздевалке и на поле, а если с ними надо возиться, это не тот легионер. Они должны быть профессионалами, должно быть отношение к делу, профессионализм, дисциплина. Я лучше вложу все свои знания и энергию в молодых игроков, чтобы они были боевыми единицами. А у легионеров другой статус в команде».
«У нас 50% команды остается. Может, чуть больше. Может, чуть меньше», — добавил он.
Контракты с «Динамо» продлили Джордан Уил и Дилан Сикьюра. «Они меня устраивают. Мне нравятся легионеры, которые из года в год показывают стабильные результаты в КХЛ», — отметил Тамбиев.
В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 Комтуа в 54 матчах набрал 34 очка по системе «гол + пас» (19 +15).