Тамбиев: «Динамо» обменяет хоккеиста Комтуа

Канадский форвард выступает за бело-голубых с 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб «Динамо» обменяет канадского нападающего Максима Комтуа. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев.

Комтуа выступает за «Динамо» с 2024 года.

«Комтуа будем обменивать, — сказал Тамбиев. — Легионеры должны быть лидерами в раздевалке и на поле, а если с ними надо возиться, это не тот легионер. Они должны быть профессионалами, должно быть отношение к делу, профессионализм, дисциплина. Я лучше вложу все свои знания и энергию в молодых игроков, чтобы они были боевыми единицами. А у легионеров другой статус в команде».

«У нас 50% команды остается. Может, чуть больше. Может, чуть меньше», — добавил он.

Контракты с «Динамо» продлили Джордан Уил и Дилан Сикьюра. «Они меня устраивают. Мне нравятся легионеры, которые из года в год показывают стабильные результаты в КХЛ», — отметил Тамбиев.

В регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 Комтуа в 54 матчах набрал 34 очка по системе «гол + пас» (19 +15).