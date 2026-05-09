Нападающий «Салавата Юлаева» Пименов продолжит карьеру в «Адмирале»

Пименов выступает за «Салават Юлаев» с 2019 года. В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2025/26 он провел 39 матчей и набрал 9 (2+7) очков. В Кубке Гагарина-2026 нападающий отметился тремя результативными передачами в 10 играх. Всего в КХЛ с учетом плей-офф на счету Пименова 299 матчей и 68 (21+47) очков.