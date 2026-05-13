ЦСКА продлил контракт с финалистом Кубка Стэнли Гурьяновым

Новое соглашение действует до конца сезона-2028/29.
«Скорость, характер и нацеленность на ворота — продолжаем идти вместе к новым победам. Желаем Денису яркой игры, результативных матчей и больших успехов в составе армейцев», — говорится в сообщении ЦСКА.
Гурьянову 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2024 года, на его счету 134 матча в КХЛ в составе армейского клуба и 66 (43+23) набранных очков. В КХЛ Гурьянов также выступал за тольяттинскую «Ладу». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин играл за «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфию Флайерз».