В Европе скандал вокруг трансфера СКА. В Россию собрался первый игрок из Швеции c 2022 года!

Если в 2008 году отъезд Валльберга в Швеции никто толком не заметил, то 2026 год — совершенно иное время. Для шведской прессы кейс Вайсбах уникален тем, что с 24 февраля 2022 года ни один шведский хоккеист не уезжал из родного чемпионата в Россию. Робин Пресс, Фредрик Классон и Дмитрий Тимашов оказались в нашей лиги окольными путями. При этом Пресс, скорее всего, покинет Магнитогорск и КХЛ вообще. Классен попал в базу «Миротворец», но не получил новый контракт от «Динамо». А Тимашова с его украинским происхождением и шведом о толком не назовешь.