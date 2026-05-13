В Европе скандал вокруг трансфера СКА. В Россию собрался первый игрок из Швеции c 2022 года!

Вот уже несколько лет трансферный рынок для российских хоккейных менеджеров сильно сузился. Примерно до размеров АХЛ. Едут в КХЛ, преимущественно, американцы и канадцы, а если кто и из европейцев и заглядывает в нашу лигу, то только словаки. По остаточному принципу есть несколько чехов, а вот из финнов — никого. Шведов в уходящем сезоне было трое: Робин Пресс, Фредрик Классон и Дмитрий Тимашов.
В Европе игроков, приезжающих в Россию, подвергают «культуре отмены», отчего на такой переезд решаются единицы. Тем удивительнее, что редкий инсайд о пополнении КХЛ новым иностранцем пришел со Скандинавского полуострова. В Швеции одна из главных тем последних дней — вероятный отъезд Линуса Вайсбаха в Россию.
Сам по себе этот 28-летний форвард не сказать, что игрок выдающийся. В прошлом сезоне стал третьим бомбардиром «Фрелунды». В этом стал с ней победителем Лиги чемпионов, но много матчей пропустил из-за травм. До операции на плече Вайсбах отличался неплохим броском, а его самая сильная сторона — это скорость.
17 очков в 33 матчах — в былые времена с такой статистикой в КХЛ легионеров не брали. Да и для шведской SHL отъезд Вайсбаха сейчас не сказать, что большая потеря. Это не суперзвезда лиги. Тем не менее, намечающийся переход в СКА — это если не скандал, то событие резонансное. Популярное издание Expressen называет выбор Вайсбаха «неожиданным», а также пишет о том, что Линус всегда мечтал играть за рубежом.
Собственно, восемь лет Вайсбах провел в Северной Америке, из которых три — в фарм-клубе «Баффало». Шведа выбрали на драфте только в седьмом раунде, хотя в юниорской лиге USHL он был лучшим игроком команды, где также выступал лидер минского «Динамо» Алекс Лимож. А в студенческой лиге NCAA потенциальный новичок СКА играл в одной тройке с будущей звездой «Монреаля» Коулом Кофилдом. А вот до НХЛ сам Вайсбах так и не добрался.
Наши шведские коллеги пишут, что Вайсбах получит от СКА «контракт мечты», заработав «несколько миллионов крон». Впрочем, учитывая, что миллион шведский крон равен примерно 8 миллионов рублей, «несколько миллионов» — понятие относительное. Очевидно, что это будет контракт не менее чем на 30 миллионов, а то и все 50. За меньшие деньги ехать шведу в Россию, рискуя репутацией на родине, бессмысленно.
По одной из версий кандидатура Вайсбаха возникла из-за того, что во времена игры в юниорской лиге он являлся клиентом Игоря Ларионова. Однако по нашей информации это скорее креатура другого Игоря из петербургской организации — Захаркина. Того, что на заре КХЛ, будучи тренером, привозил в ЦСКА Микаэля Валльберга. Форвард из второй шведской лиги забросил за московских армейцев одну шайбу и уехал восвояси. Петербуржцам остается надеяться, что новый улов советника гендиректора СКА будет удачнее.
Если в 2008 году отъезд Валльберга в Швеции никто толком не заметил, то 2026 год — совершенно иное время. Для шведской прессы кейс Вайсбах уникален тем, что с 24 февраля 2022 года ни один шведский хоккеист не уезжал из родного чемпионата в Россию. Робин Пресс, Фредрик Классон и Дмитрий Тимашов оказались в нашей лиги окольными путями. При этом Пресс, скорее всего, покинет Магнитогорск и КХЛ вообще. Классен попал в базу «Миротворец», но не получил новый контракт от «Динамо». А Тимашова с его украинским происхождением и шведом о толком не назовешь.
Таким образом, Вайсбах может оказаться белой вороной. Единственным или одним из двух шведов в КХЛ. А еще журналисты Expressen делают акцент на контексте, в котором существует новый клуб форварда:
«Связи СКА Санкт-Петербург с Кремлем.
Клуб принадлежит государственной энергетической компании “Газпром”, одному из важнейших государственных энергетических предприятий России. Президентом СКА является миллиардер Геннадий Тимченко, которого давно считают близким союзником Владимира Путина и который находится под санкциями как ЕС, так и США. Роман Ротенберг, сын союзника Путина Бориса Ротенберга, занимал несколько руководящих должностей в клубе и был главным тренером. Владимир Путин неоднократно появлялся на публике в контексте, связанном с клубом, и, среди прочего, посетил новую СКА Арену в 2024 году. СКА часто называют одним из самых политически ангажированных клубов КХЛ и престижным проектом в российском хоккее», — пишет шведское издание.
Вот только фактчекинг подвел наших скандинавских коллег. Тимченко уже несколько лет не является президентом СКА, занимая только одну официальную должность в российском хоккее — председателя совета директоров КХЛ, а неформально курируя «Спартак» и «Шанхай». Так или иначе, то, что Вайсбах едет не просто в российский клуб, а в «армейских» клуб, приближенный к российскому государству, подливает масла в шведский огонь. Впрочем, кто знает, быть может, этот трансфер вызовет не скандал, а оттепель, и за Линусом в Россию потянутся другие европейцы?
Дмитрий Ерыкалов