«Спартак» продлил контракт с участником Матча звезд КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» продлил контракт с нападающим Даниилом Гутиком, сообщает пресс-служба московского клуба. Новое соглашение рассчитано на два года.
24-летний Гутик перешел в «Спартак» по ходу текущего сезона в результате обмена с владивостокским «Адмиралом». В этом сезоне хоккеист провел за московский клуб 25 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, забил десять шайб и отдал 11 результативных передач.
Гутик принимал участие в Матче звезд КХЛ три раза подряд.
«Спартак» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед ярославскому «Локомотиву» (1−4).