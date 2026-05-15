Новый тренер «Трактора» Гордон будет зарабатывать 45 млн рублей в год

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гордон работал главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» с 2008 по 2011 год. С декабря 2018-го по апрель 2019-го исполнял должность главного тренера в «Филадельфии Флайерз». Также в лиге в качестве помощника он входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». В текущем сезоне Гордон возглавлял команду «Ватерлоо Блэк Хоукс» из главной юниорской лиги США (USHL).