Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.05
П2
4.46
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.94
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2

Новый тренер «Трактора» Гордон будет зарабатывать 45 млн рублей в год

Новый главный тренер «Трактора» Скотт Гордон будет зарабатывать в команде 45 миллионов рублей в год. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: Getty Images

14 мая челябинская команда объявила о назначении 63-летнего специалиста. Отмечается, что контракт с американцем рассчитан на один год.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гордон работал главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс» с 2008 по 2011 год. С декабря 2018-го по апрель 2019-го исполнял должность главного тренера в «Филадельфии Флайерз». Также в лиге в качестве помощника он входил в тренерские штабы «Торонто» и «Сан-Хосе». В текущем сезоне Гордон возглавлял команду «Ватерлоо Блэк Хоукс» из главной юниорской лиги США (USHL).

В Кубке Гагарина-2026 «Трактор» вылетел в первом раунде, уступив «Ак Барсу» со счетом 1−4 в серии.