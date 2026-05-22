1-й период
Каролина
0
:
Монреаль
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Двукратный чемпион мира по хоккею Радулов продолжит выступать за «Локомотив»

В четверг железнодорожники во второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина.

Источник: AP 2024

КАЗАНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Александр Радулов продолжит выступать за ярославский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив». Об этом ТАСС сообщил президент клуба Юрий Яковлев.

В четверг «Локомотив» со счетом 3:2 обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники выиграли серию со счетом 4−2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина.

«Конечно, останется», — ответил Яковлев на вопрос корреспондента ТАСС о дальнейшей карьере Радулова.

Радулову 39 лет, он выступает за «Локомотив» с 2024 года. Ранее форвард побеждал в КХЛ в 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева». Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.

В составе сборной России Радулов становился чемпионом мира 2008 и 2009 годов. В Национальной хоккейной лиге форвард выступал за «Нэшвилл», «Монреаль» и «Даллас».