Исаев — MVP плей-офф. Чуть не потопил «Локомотив» в полуфинале, но привел команду к Кубку Гагарина

Невероятная история голкипера.

Источник: Владимир Беззубов/photo.khl.ru

Приз MVP плей-офф получил голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев, которому пришлось выдержать приличную конкуренцию. Наверняка организаторы спорили о том, кто больше заслужил этот приз — голкипер ярославцев или, например, Александр Радулов, который прекрасно провел первые два раунда плей-офф. Вполне мог получить приз и защитник «Ак Барса» Митч Миллер, который играл невероятно результативно и мощно.

Но все же трофей отдали Исаеву, который его по-настоящему заслужил. За нынешний плей-офф Даниил пять раз сыграл на ноль. Он с большим отрывом стал лучшим вратарем по всем статистическим показателям: отражал 93,2% бросков, пропускал 1,7 гола за матч.

При всем уважении к Тимуру Билялову, он так и не смог в текущем кубковом розыгрыше сыграть на ноль. Даже его сменщик Арефьев оформил полноценный сухарь, хотя на льду появлялся всего трижды. Исаев же сушил соперника пять раз, чем заслужил уважение.

Собственно, в пятом матче серии у Исаева тоже мог быть ноль в графе пропущенных шайб, но до него «Локомотив» не дотерпел 93 секунды — у казанцев смог забить Александр Хмелевский.

«Думаю, для Исаева это что-то личное. Очень обидно, что мы немного подпортили ему статистику», — сокрушался после пятой встречи Егор Сурин.

По ходу плей-офф Даниил стал пятым вратарем, одержавшим 50 побед в розыгрыше Кубка Гагарина. Ранее подобное удавалось Василию Кошечкину (86), Александру Еременко (68), Илье Сорокину и Микко Коскинену (по 50). Сейчас у Исаева открыт уже шестой десяток побед, и, учитывая молодой возраст, шансы подняться выше у голкипера очень неплохие.

«Исаев — лучший вратарь КХЛ. Ментально сильный, постоянно во внимании, держит концентрацию. Бьется до конца, что важно. Атлетичный, рассудительный, есть голова на плечах. Невероятный вратарь! Да и парень прекрасный», — охарактеризовал Исаева главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Причем существенные вопросы к голкиперу «Локомотива» возникали по ходу третьего раунда. Если в ¼ финала Кубка Гагарина он засушил три из четырех матчей, то в серии с «Авангардом» пропустил совершенно необязательные шайбы.

Бобу Хартли пришлось даже публично защищать голкипера.

«Исаев — профессионал. Где бы “Локомотив” был без него? У него сильный характер. В последние годы Исаев всегда давал команде шансы на победу. Он провел отличный сезон. Не знаю, что с ним случилось при голе Окулова. Потерял ли он шайбу из виду или еще что. Да, никогда не хочется пропускать такие голы. Особенно когда ты наседаешь на соперника, и есть голевые моменты», — говорил канадец по ходу полуфинальной серии.

Несмотря на то что счет тогда стал 1−3, «Локомотив» невероятными образом отыгрался и вышел в финал. А в решающей серии Исаев превзошел во вратарской дуэли Билялова. За сейв в концовке шестого матча финала ярославские болельщики будут еще долго благодарить своего голкипера.

Максим Замятин