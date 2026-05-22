Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина
0
:
Монреаль
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Путин поздравил игроков и тренерский состав «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина

Президент России отметил сплоченность команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина, отметив сплоченность команды.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал команде новых спортивных вершин и всего самого доброго.

Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина.