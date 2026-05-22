Путин поздравил игроков и тренерский состав «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина, отметив сплоченность команды.
«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность. Вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И, конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал команде новых спортивных вершин и всего самого доброго.
Команда из Ярославля во второй раз подряд завоевала Кубок Гагарина.