1-й период
Каролина
1
:
Монреаль
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Словакия победила Данию на чемпионате мира, у Лишки гол и передача

Словакия победила Данию в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею 2026 года — 5:1. Игра прошла на «БСФ Арене» в Фрибурге (Швейцария).

Источник: Александр Коркка, photo.khl.ru

У Словакии 3 (1+2) очка набрал Оливер Окульяр, по 2 (1+1) результативных балла заработали Адам Лишка, выступающий в КХЛ за «Северсталь», и Мартин Хромяк, также по голу на свой счет записали Мартин Поспишил и Себастьян Цедерле. Автором единственной заброшенной шайбы Дании стал Миккель Огорд.

Словаки выиграли четвертый матч подряд и с 11 очками занимают второе место в группе В. Датчане не набрали ни одного очка и идут на предпоследней, 7-й строчке.

23 мая Словакия сыграет против Чехии, а Дания — против Словении.

Дания
1:5
0:1, 0:2, 1:2
Словакия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
21.05.2026, 21:20 (МСК UTC+3)
BCF Arena, 4734 зрителя
Главные тренеры
Микаэль Кринц-Гат
Владимир Орсаг
Вратари
Мадс Сегорд
(00:00-20:00)
Самуэль Главай
Николай Хенриксен
(c 20:00)
1-й период
08:43
Андерс Кок
09:28
Мартин Хромяк
(Кристиан Поспишил, Оливер Окульяр)
17:10
Мальте Сетков
2-й период
20:56
Адам Лишка
(Оливер Окульяр, Марек Гривик)
26:44
Оливер Окульяр
(Марек Гривик, Адам Лишка)
30:05
Йозеф Вильям Кмец
36:31
Кристиан Матиасен-Вайсе
3-й период
41:43
Миккель Огорд
(Йеспер I Йенсен, Патрик Русселль)
43:51
Мартин Поспишил
(Самуэль Княжко, Йозеф Вильям Кмец)
53:05
Себастиан Чедерле
(Мартин Хромяк)
54:53
Йоаким Бликфельд
Статистика
Дания
Словакия
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Бьерк
(Швеция)
Главный судья
Лукас Кольмюллер
(Германия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит