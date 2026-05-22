Валерий Брагин: «Больше не хочу тренировать!»

— Крикунов говорил нам: «Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Не ваш случай?
— Абсолютно. Ты должен гореть работой! А если уже нет внутри этого огня, надо заканчивать. Просто стоять у бортика — не для меня.
— Когда ушел огонь?
— Три сезона в СКА в роли консультанта мне неожиданно понравились. Размеренная жизнь без стрессов и нервяка. Ни под кого не подстраиваешься. В душе полная гармония. Красота! Все, больше не хочу тренировать!
— Нам жаль.
— А мне — нет. Сегодня уже другие приоритеты. Дом. Семья. Внуки. Вот будет вам, ребята, по 70 лет — и вы меня поймете.
Брагин начал тренерскую карьеру в 1997 году, возглавив «Химик». Помимо команды из Воскресенска и основной сборной России, специалист работал в «Кристалле», «Спартаке», «Атланте», СКА, юношеской и молодежной сборной России.
Вместе с юношеской сборной России Брагин выигрывал чемпионат мира в 2004 году. С молодежной сборной страны специалист завоевывал золото ЧМ (2011), четырежды становился серебряным призером (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды — бронзовым призером (2017, 2019).