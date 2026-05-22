1-й период
Каролина
1
:
Монреаль
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Великобритания
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Дания
1
:
Словакия
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
2
:
Локомотив
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Финляндия
7
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
6
:
Норвегия
5
Валерий Брагин: «Больше не хочу тренировать!»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Брагин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о завершении карьеры. 31 мая Валерию Николаевичу исполнится 70 лет.

Источник: Спорт-Экспресс

— Крикунов говорил нам: «Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Не ваш случай?

— Абсолютно. Ты должен гореть работой! А если уже нет внутри этого огня, надо заканчивать. Просто стоять у бортика — не для меня.

— Когда ушел огонь?

— Три сезона в СКА в роли консультанта мне неожиданно понравились. Размеренная жизнь без стрессов и нервяка. Ни под кого не подстраиваешься. В душе полная гармония. Красота! Все, больше не хочу тренировать!

— Нам жаль.

— А мне — нет. Сегодня уже другие приоритеты. Дом. Семья. Внуки. Вот будет вам, ребята, по 70 лет — и вы меня поймете.

Брагин начал тренерскую карьеру в 1997 году, возглавив «Химик». Помимо команды из Воскресенска и основной сборной России, специалист работал в «Кристалле», «Спартаке», «Атланте», СКА, юношеской и молодежной сборной России.

Вместе с юношеской сборной России Брагин выигрывал чемпионат мира в 2004 году. С молодежной сборной страны специалист завоевывал золото ЧМ (2011), четырежды становился серебряным призером (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды — бронзовым призером (2017, 2019).